全面做好疫情防控和维护安全稳定工作

新华社北京3月24日电 中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨24日在全国政法系统电视电话会议上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，时刻保持如履薄冰的忧患意识，针对国内外疫情防控形势的阶段性变化，进一步增强工作前瞻性、针对性，及时研究疫情防控和维护安全稳定中的苗头性、倾向性问题，因时因势精准施策，为统筹推进疫情防控和经济社会发展创造良好环境。

郭声琨要求，要按照党中央决策部署，在各级联防联控机制协调下，持续抓好疫情防控各项措施落实，全力支持湖北武汉、北京等重点地区的疫情防控。要做好口岸出入境管理，推动人员入境前、中、后各项工作形成闭环。要认真组织开展涉疫矛盾纠纷排查化解专项工作，紧紧依靠党委和政府，发挥各级平安建设协调机制牵头作用，调动各方资源力量，坚持依法办事、法理情相统一，用好多元化解机制，努力将问题发现在苗头、化解在基层、解决在当地。要总结疫情社区防控经验做法，健全市域治理体系和城乡基层治理体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类突出违法犯罪活动，切实维护群众生命财产安全。要结合实际研究制定、准确适用司法政策，依法妥善处理各类案件，更好地以法治思维和法治方式化解风险，服务和保障经济社会发展。

赵克志、周强、张军出席。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 04 版）