中方援助伊拉克检测实验室今日投入使用

中国专家组成员徐永昊（中）在伊拉克巴格达进行模拟进入疫情污染区防护服穿戴演练

新华社电 截至23日，伊拉克累计确诊266例新冠肺炎病例，死亡23例。新增确诊病例呈上升趋势，23日单日新增33例。

疫情防控迫在眉睫。然而，伊拉克病毒检测能力严重不足，全国每天只能检测约200例样本。中方援助的核酸检测实验室今日投入使用，预计每天可完成约1000例检测。

伊卫生部数据显示，自2月24日出现首例输入型确诊病例以来，伊拉克在一个月时间内仅完成2000多例病毒测试。受核酸检测能力和检测试剂数量制约，伊拉克无奈之下采取重点检测疑似病例的策略。

伊拉克卫生部公共卫生司副司长阿萨德·马赫迪说，中国捐赠的5万份核酸检测试剂和其他实验室设备可以帮助伊拉克在其他省份开设5家新实验室，这将有助于伊拉克提升新冠病毒检测能力，更好地应对疫情。

专家组成员、中山大学达安基因股份有限公司技术总监杨鸿辉说，核酸检测实验室可在感染早期检测到新冠病毒。每轮核酸检测需要经过样本灭活、自动化取样、核酸提取、扩增反应等步骤，4到6小时可获得结果。

援伊抗疫阻击战，中国专家组兵分两路，疾控、流行病学、重症治疗专家为当地找出防控漏洞、优化防控方案。

其中，三位90后专家负责协助搭建核酸检测实验室和CT实验室。两周多以来，他们在有病毒传播风险的实验室里坚持工作。在密不透风的防护服、N95口罩和护目镜连日“折磨”下，他们的脸上还产生了严重的过敏反应。

巴格达实施宵禁后，专家组出行也遇到难题。

专家组领队陶中权说，在核酸检测实验室最后质检测试工作阶段，专家组成员早上8点出发，等到下午出测试结果，但因返程车辆受阻无法顺利返回驻地。全身防护，再加上不能进食喝水，三位90后专家就这么坚持了近9个小时。

广东外语外贸大学阿拉伯语系老师艾河旭此行主要负责为中国医疗专家们提供翻译、联络等工作。他说：“在巴格达，不管我们走到哪里，总会有人主动要求和我们合影，从他们的笑容里能感受到这是对我们最真挚的欢迎。”