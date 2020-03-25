不要让“硬隔离”人为添堵

3月22日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，已督促各地加快恢复全国交通运输秩序，全面纠正擅自封闭高速公路、阻断国省干线、硬隔离农村公路等行为，目前已基本实现全国各类堵点和卡点应撤尽撤、应通尽通。截至3月21日，各地在服务区、高速公路出入口、普通国省干线、客运站、客运码头等不影响正常交通的地方设置的卫生检疫站也大幅减少。

全面纠正“硬隔离”等不当行为，无疑合乎当下之需：置于疫情防控视角下，“硬隔离”已是用力过猛；放在复工复产语境中，“硬隔离”更是人为添堵。在国内疫情防控成效已显的背景下，对其进行全面清理，不是“可为可不为”的选择题，而是“必须为之”的政策动作。

都说“道路通，百业兴”，路网贯通，才有人流、车流与物流的畅通，才能以流动性赋予经济社会更多想象空间。可在疫情发生后，很多地方为了减少人员流动、避免输入扩散，都将“封路”作为防疫棋盘中的重要落子。有的村落还直接堆土拦路，抑或是挖沟毁路。

特殊时期，这些行为或许还可以理解。但动辄将道路强行切断或硬质隔离，切断的不只是疫情传播渠道与扩散链条，更是人和物的末端流通网络：有些路被堵了后，很多生活物资与生产资料进不去、出不来，一些农产品难上行、农资难下行。壁垒多了，社会交流就会被阻断、活力就会被抑制，供给侧与需求端的感知通道会被堵塞，到头来整个社会的生活生产也会陷入“脑血栓”。

正因如此，战“疫”开始后，打通交通大动脉、畅通微循环，就融嵌在了物资保供的保障举措中。交通部明确公路交通网络不能断、应急运输绿色通道不能断、必要的群众生产生活物资的运输通道不能断；公安部方面也表示，对未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，要立即报告党委、政府，依法稳妥处置，维护正常交通秩序。而在2月下旬，全国恢复交通运输秩序电视电话会议召开，要求各地分区域差异化管控，打通交通堵点；明确疫情低风险地区，要全面取消道路通行限制，恢复正常交通运输秩序。

如今，随着疫情形势持续向好，各地复工复产已摁下快进键。中央政治局常委会就已明确要求，所辖县区均为低风险的省份，要全面恢复正常生产生活秩序。

“复工就是稳就业，复产就是稳经济”，在疫情让整个社会承压逼近阈限的情况下，复工复产已攸关社会稳定、经济发展大局。当此之时，更有必要把做好道路保通保畅工作，纳入促进复工复产、恢复经济社会秩序的大盘子中去考量。也只有全面纠正“硬隔离”、清除那些堵点与卡点，避免过度防控对社会发展空间的挤压，复工复产之路才能畅通无阻。

鉴于此，对目前仍存的那些防疫卡点，也该进行必要性评估和清单化管理，并因时而变地进行动态调整。

“在时间的大钟上，只有两个字——现在”。把握好眼下这段疫后恢复的关键窗口期，加快复工复产已成当务之急。此时，消除那些梗阻，保障国民经济“大动脉”和“毛细血管”的畅通，也已是箭在弦上，不容缓发更不能不发。

仲鸣 来源：中国青年报