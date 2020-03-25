网课亟待切入“绿色健康”模式

“孩子上初二，上午五节课，下午三节课，一节课最少30分钟。一天如果不算做作业，要盯屏大概240分钟。”说起孩子在线开课以来“盯屏”的时间，一位中学生家长李梦深感无奈，“孩子预习、复习、做作业都依赖电子屏，课间倒是会有10至30分钟休息，除了喝水上厕所玩游戏，他还要盯着微信群和同学交流。”

目前，大部分地区的大中小学都未开学，学生们都宅在家里上网课。上网课倒是满足了“停课不停学”的要求，在一定程度上保障了教学进度，但由于上网课要依托手机、电脑、iPad等电子产品，而电子产品入眼的光强度几乎都会超过纸质版书籍、黑板的光线反射强度，存在光线刺激问题，如果学生长时间高强度上网课，眼睛的负担就会加重，视力就很容易受到伤害。

这是一个值得重视的问题，所以，有必要把网课切入“绿色健康”模式。该模式应具备以下“参数”：学校须根据不同学段的学生控制每天网课的总时长，并缩短每一节课的时长，一堂网课应控制在30或20分钟以下，老师可以以一个或两个知识点为一课，讲完相关知识点后就让学生休息放松一段时间，而课间休息的时间则应延长。同时，在课间休息时，老师应要求学生远眺、闭目休息或者做眼保健操，离开屏幕。

如果有些课程只听就可以，老师可以让学生关闭电子产品屏幕，或将电子产品调为收音模式，减少学生用眼。尽量少留作业，如果留作业也应少留电子作业，让学生减少对电子产品的使用。学校应该合理安排体育类或其他实践类网课，给学生积极创造锻炼放松的环境。当然，家长也应承担一份责任，指导帮助学生使用屏幕分辨率高、清晰度高的电子产品，调整好电子产品的亮度、柔和度等，在条件允许的情况下尽量选择投影仪或大屏幕播放，监督学生保持用眼距离、在课间按要求休息放松。

教育部对“停课不停学”科学防控近视已经作出了安排部署，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团从多层面、多渠道积极参与抗击疫情工作，推进综合防控儿童青少年近视工作，保障疫情期间儿童青少年眼健康。各地教育部门、学校以及广大学生、家长一定要增强责任意识，把预防近视作为上网课的一项重要内容，建立健全并严格执行有关上网课期间加强学生眼健康保健的规则，给学生的视力提供更细腻的考量、更到位的呵护。这样，网课才能更健康，才能上得更有质量，更有意义。