读懂“援鄂疾控队缓撤”背后的深意

近日，网传“援鄂疾控工作队暂缓撤回”。对此，国家卫生健康委前方工作组防控组社区防控专家组组长吴浩在3月23日接受记者专访时作出了回应。吴浩称，援鄂疾控队伍暂缓撤离，曾被误认为是不是疫情反弹，或者疫情加重了，其实不然，援鄂疾控队伍留在当地，还要承担一些任务。

民众之所以对此产生误解，主要因为将“援鄂医疗队”混同于“援鄂疾控工作队”。但两者的差别在于，医疗队主要以救治为目的，疾控却涵盖疫情的预警、评估、应对、消杀、救治患者、疫情溯源、后期处置等工作。疾控是一个长链条，医疗只是其中的一环，医疗任务完成了，援鄂医疗队就可以撤回，但援鄂疾控工作队仍有不少事要做，比如前期定点收治新冠肺炎患者的医院恢复日常诊疗工作，承担隔离任务的酒店恢复正常营业，都需要经过一次严格的消杀工作，这属于疾控人员的工作范畴。

疾病需要全过程干预，传染病更是如此，疾控则是传染病全过程干预的表现形式。将援鄂疾控队暂缓撤回，既出于防疫所需，更强调了疾控工作的重要性，这与维护健康强调包括预防在内的全过程干预，两者理念相通、方式相同，可谓一脉相承。

民众误读“援鄂疾控队暂缓撤回”并非出于偶然，其基础是，重医疗、轻预防等现象在社会上十分常见。比如很多人在患病之前满不在乎，出现亚健康状况仍然透支身体，认为有病治病即可。但医疗系统有一种说法，在预防上投入1元钱，可节省医疗花费8元，注重疾病全过程干预，尤其注重疾病的早期预防，方能更好地维护健康。

以防控传染病等重大疾病为主要目的的疾控工作，则比普遍疾病的预防更加显得重要。因为普遍疾病不具有传染性，预防多只在个体上产生作用，但一次有效的传染病预防，则可在一个群体上产生作用，且传染性越强，疾控的作用就越大。

但与普通民众重医疗轻预防一样，疾控在社会上的受重视程度，也远不及医疗。医院比比皆是，越来越大，相比之下，疾控机构的规模与数量就不值一提，疾控从业人员不仅比医务人员少得多，而且人才流失也很严重。医院的感染科承担着部分疾控任务，也日见萎缩，沦为边缘科室。

暂缓撤回有不舍之意，除了因为疫情防控还要做很多收尾工作外，另一个重要原因是当地希望驰援湖北的外省疾控人员能够举办一次全省疾控大培训。受疫情影响最重的人当然最容易认识疾控的重要性，为当地留下一支带不走的疾控队伍，比留一支带不走的医疗队伍，其作用要大得多，这样的重视不应限于一地，而是应该成为社会的普遍共识。