向定成：心血管病患者更应综合防控 急性心梗需调整治疗方法

新冠肺炎疫情发生以来，多种数据显示患有心血管疾病等慢性基础疾病的老年人受到感染更容易发展成为重症或危重症患者。近日，中国人民解放军南部战区总医院心内科主任、中国医师协会心血管内科医师分会委员向定成教授客人民网·人民好医生客户端访谈时表示，疫情期间，慢病患者居家期间要加强饮食和作息管理，注重综合防控。与此同时，医院也需在心血管疾病患者救治过程中，结合患者的具体情况和疫情防控要求开展救治工作。

慢病患者更应该加强防控 从饮食作息做起

“新冠肺炎期间，从早期的病例和现在样本回顾性分析的结果都可以看到，死亡率最高的仍然是高龄合并多个脏器功能疾病的患者。尤其是以慢性心血管疾病患者死亡率更高一些。”向定成表示，由于肺炎会引起全身性的低氧血症，患者处于严重的低氧状态，如果原来就有冠心病的患者，由于本身血管狭窄，心肌供血不足，在总体的血液中间的氧含量过低的情况下，容易诱发心绞痛，甚至突然发生急性心肌梗死。

在居家隔离期间，向定成表示，对于病情比较稳定的心血管疾病的患者要注重综合防控，注重日常起居饮食，因地制宜进行简单的室内锻炼，保障睡眠，情绪控制，并遵照医嘱按时服药。如果出现严重的胸闷、胸痛，伴随出汗以及呼吸困难等急性心肌梗死的症状时，及时拨打120并积极开展自救，稳定患者情绪，尽量就地卧床休息，减少一切不必要的搬动并保持患者所处室内通风，可根据患者的血压状况服用硝酸甘油。

调整治疗方法 远程诊疗助力疫情防控

在疫情期间对急性心肌梗死的救治工作方面，向定成表示，“过去的心肌梗死救治强调时间是心肌，竭尽一切努力地去节省时间，节省流程，把血管打通。疫情期间，治疗方法从原来首选的急诊导管室的介入治疗手术调整为溶栓作为首选的再灌注治疗措施。在尽力救治患者的同时也要加强防控，既要保护好医护人员也要保护好患者和家属。”

通过近几年胸痛中心的发展，强调区域协同，将本地医疗资源进行整合，建立的规则和机制，在新冠肺炎流行期间发挥了非常重要的作用。向定成教授表示，通过微信群等其他急救设备提供的平台，在患者首次医疗接触之后完成心电图，后方医院心内科值班医生就可以从自己值班手机上看到信息，给基层医院进行指导。既节省了大量的转运的路程，也降低了患者发生感染和病情发生变化的风险。“通过远程指导，帮助基层医院提高了诊断和治疗水平”定成说。

2月2号国家医保局出台政策表示，支持医疗机构根据患者的实际情况合理增加单次处方用药量，减少病人到医疗机构就诊配药次数。对此向定成表示，不同地区都出台了相应的配套政策，比如原来慢性病管理的基本处方用药从7天延长到一个月，对于风险不高的病人和风险不高的处方药可以允许三个月。通过这种方式减少了门诊量，十分有利于当前疫情防控的措施。