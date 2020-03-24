90后女护士用日记记录战“疫”过程

2月1日，娄底市双峰县第五人民医院作为疫情防控医院投入使用。当天下午，来自双峰县甘棠中心卫生院、青树坪中心卫生院、县骨伤科医院和县妇幼保健院的21名医护志愿者正式进驻县第五人民医院，与该院的41名医护人员共同抗击疫情。

1990年出生的双峰县第五人民医院护士陈娟，用日记记录下了这一个多月的时间里，医护人员在疫情一线的工作生活。

2月16日 星期天

昨天晚上心情紧张又兴奋，一晚都没有睡。下午两点上班，由于怕上厕所，一天都不敢多吃。虽然上了9年班，但从没去过传染科，也没有一点经验。在领导的陪同下第一次进入隔离病房，和我负责同一间病房的医生是我同事，还有一个是志愿者。第一次相见，她们都挺照顾我的。

下病房第一天，刚好碰上了生理期，疼得我脸色苍白，以往生理期的时候我多半是卧床休息，这次同事也劝我请假换班，可是我拒绝了。第一天上“战场”，怎么能打退堂鼓？于是，我吃了几片止疼药。6个小时，对我来说仿佛度过了一个世纪。封闭的环境、厚重的防护服、呼吸困难、小腹疼痛的不适接踵而来，真有种撑不下去的感觉。但想到等待患者回家的家属，想到一起奋战的同事，我就必须坚持。虽然疼痛让我直不起腰来，但我必须细心地做好每一项工作，仔细地为病人量体温、扎针、抽血、量血压……直到脱下防护服的那一刻，我差点虚脱过去。

2月22日 星期六

今天下病房遇到了一名“特殊的病人”，早就听说她脾气不好，经常无端发脾气，同事们谈她“色变”，每次去她病房都要鼓起勇气。今天我主动请缨，对同事说：“这个病人今天我负责，你们都辛苦那么久了。”虽然嘴上说起来我是一副大义凛然的样子，可内心深处还是有点惧怕，毕竟从来没有面对这样的情况。我深吸了一口气，走入她的病房微笑着和她打招呼，带她去做CT。当CT结果显示她可以出院后，我在院里领导的带领下，来到她的病房耐心安抚她的情绪，并告诉她已符合出院的各项指标。最终，她在我们的耐心劝说下出院。

2月25 日 星期三

凌晨2点，拖着疲惫的身体从“前线”下来回到宿舍，看见我的同事周思一头蒙在了被子里，传来小声的抽泣声。我走过去，推了推她，问她怎么了，她不好意思的和我说：“刚和男朋友打完电话，因为实在有些想念，原本这个时候我们早就计划好去海南旅游，计划2月2号这个特殊的日子去领证，可惜都泡汤了……”我和她说了说这些天工作的一些事情，告诉她有了这次经历我觉得我的人生更完美了，实现了很多人一辈子都没法去实现的价值。听完，这个小姑娘破涕而笑了……

是的，我们离开了原本温暖的家，离开自己的家人，每天24小时坚守在别人都会远离惧怕的地方，成为了逆行者。可是我们也想家，也有思念爱人的时候，更会有委屈落泪的时候，但是这里也有许许多多的温暖，有同事们的相亲相爱、团结协作，还有“病人”的理解，看着他们在我和同事们的精心照顾下一个个出院，我感到无比的自豪和快乐。我很庆幸我成为了这一场没有硝烟的战场中的一名“战士”，现在这场战争还没有结束，我依然会坚守岗位，努力工作，坚决打赢这场阻击战。加油，陈娟!加油，我的“战友”。（湖南省双峰县第五人民医院供稿）