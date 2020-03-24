防控未松 请守住“一米线”

疫情防控的特殊时期，排队“一米线”在全市推广。近日记者走访部分商超、小店、公园发现，随着疫情防控趋稳向好和复工复产，“一米线”和张贴的隔开安全距离提醒却被一些人忽视，不自觉地聚拢起来。首都文明办提醒，疫情防控还没结束，该有的安全意识还不能丢，要守住健康“一米线”。

“请您保持一米安全距离”“请在一米外等候”“安全等候线”……如今，在许多超市、商店，长长的等候区地面上，每隔一米贴上了一张黄色反光标志线，十分醒目。有的市民很自觉地按照黄线排队，但有的市民却漠视脚下的标线，不自觉地往前靠。

上周六下午4点，在朝阳路上的未来鲜生管庄店，几个结账窗口都排出了十几米“长龙”。“最近每天人都挺多，可能是大家在家待久了，需要出来采购。”一名工作人员告诉记者。

记者注意到，排队市民大多保持一段距离，有的用购物车与前面的市民隔开，但还是达不到一米。“妈妈，咱们往后站一下。”记者看到，一位小女孩指了指地上的黄色标线，提醒家长保持距离。

同样，记者走访的永辉超市、京客隆、BHG等超市，随着客流量的回升，“一米线”被忽略现象比比皆是。“工作人员自己都忙不过来，哪有人来管我们排队情况。”葛女士说，保持安全距离全靠自觉，“我用购物车隔开一段距离，再往后退一步，应该有一米以上了。”她建议，超市在排队区能不能安排专人进行提醒，前后方保持一米以上的距离。

除了大型商超，一些街边小店的“一米线”也落实并不到位。“蛋糕便宜啦，买10元送5元……”朝阳区一家糕点店喇叭里传出的促销声吸引了不少顾客前来光顾。尽管玻璃上贴着“保持距离”的提醒，地面上也划了红色的标志线，但顾客还是肩并肩，趴在柜台前选购着想买的糕点。

春暖花开，到公园里赏花踏青的市民也多了起来。上周末，北海公园、景山公园等多家公园首次同时启动客流管控。

上周六下午2点，在北海公园南门售票窗口，为了避免人员聚集，公园在门口竖起了提醒牌，建议大家网上购票。记者注意到，还是有许多人选择窗口排队购票。公园也在地面施划了“一米线”标识，但有的市民走着走着就忘了脚下的线。

北海公园园内的庆丰包子铺，在工作人员的指引下，点单和取餐分为两个队伍，而且市民都自觉隔开一段距离。“您是排队的吗，能不能往前走走？”“现在疫情特殊时期，大家还是离得远点更安全。”记者注意到，后面市民一催促，安全距离没法保证，而安全意识强的市民则会跟后面的市民耐心提醒。

为什么遵守“一米线”这么难？不少市民觉得，“还是没养成共同习惯。其实这次疫情之前，有的医院门诊大厅、银行服务网点都有这个一米线，但被大家忽略了。”

“距离产生美，保持一定距离，不仅是一种健康防护，而且是向对方表达善意。”首都文明办相关负责人表示，“一米线”也是一道文明线、安全线，窥见着一座城市的文明素养。疫情防控还没结束，健康“一米线”还是应该守住。