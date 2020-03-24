中央指导组：有序恢复正常医疗秩序 做好社区卫生服务工作

新华社武汉3月23日电（记者 赵文君 胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，23日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰率中央指导组先后来到湖北省妇幼保健院、武汉市第三人民医院首义院区、武汉市水果湖街社区卫生服务中心，调研指导有序恢复正常医疗秩序和做好社区卫生服务工作。

孙春兰实地查看病房设施，看望慰问一线医务人员，听取医院关于有序恢复正常医疗秩序的情况汇报，详细了解社区防控救治情况和开展互联网医疗服务的具体举措。她指出，当前疫情防控形势持续向好，要在抓紧抓实抓细防控和救治的基础上，统筹做好非新冠肺炎患者医疗救治工作，根据医疗机构的功能、定位、类别，及时有序恢复诊疗服务，确保人民群众生命安全和身体健康。

孙春兰强调，要加强医疗资源和医护力量统筹调配，做好预检分诊，进行分类救治，确保非新冠肺炎患者的就诊安全。要加强精细化管理，优化医疗服务举措，有序开放相关科室的日常诊疗服务，进一步做好孕产妇、新生儿、老年人等特殊群体的医疗保障工作，保障患者就医需求。要鼓励开展“互联网+医疗”，逐步恢复社区卫生服务功能，将诊断和治疗方案明确的患者引导到基层医疗机构就近就诊，落实分级诊疗和家庭医生社区健康负责制，做好社区群众心理疏导，深化医防结合，推动爱国卫生运动和健康中国行动有机结合、深入开展。