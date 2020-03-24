堂食恢复 一桌坐几人愁坏商家

近期购物中心逐渐开放堂食，逛商场下馆子的人也越来越多。记者近日走访发现，许多商场都通过限制进店人数、减少就餐位、错位就餐等方式加强现场管理，不少商圈里“烟火气”弥漫的同时秩序井然。

但有些商场的就餐管理和平时无异，不少消费者也放松了警惕，擅自将餐厅内的单人座变成双人座，面对面、头顶头就餐的现象仍然时有出现。一桌坐几人愁坏了商家，也让不少人感到担心。

好现象 门里稀疏门外排队

昨天中午12点刚过，荟聚购物中心3层的餐饮区热闹起来。自2月3日暂停营业以来，荟聚首次恢复餐馆堂食，大厅里又回响起此起彼伏的叫号声。不过，排号等位并不是因为客流饱和，而是各家餐馆普遍严格限流。

在荟聚中心的食天通美食广场，几十种小吃档口将上百张桌椅围成一圈，往常这里总是最热闹的地方。如今大厅里餐桌已被撤掉大半，每张餐桌前仅留有一至两把椅子，其它位置摆上了“此位暂不开放”标牌。除一条通道以外，区域其它出入口全部封锁，并且有专门的工作人员在门口把守。

目前，五棵松华熙购物中心的餐饮商户已经全部恢复堂食，同样普遍采取限制进店客流、减少就餐位、错位就餐等防控措施。部分餐馆的连排卡座之间除了放置隔桌牌，还会竖起桌板进行隔挡，大人小孩都要隔开就座。“抱着试试看的心态和朋友一起来，餐馆的防控让人很放心，在家宅了这么久终于能出来下馆子。”家住附近的徐女士高兴地说。

坏趋势 聚餐时有出现

在部分商圈做足准备有序恢复堂食的同时，一些餐馆也出现了令人担忧的一幕。

昨天下午，在网红小吃聚集的“21区BLOCK”室内街区，不少餐馆都坐满了顾客，大部分都是面对面而坐。在一家颇受欢迎的面馆里，20多个座位已经几乎满座。

另一家售卖螺蛳粉的餐馆里，顾客可以在长桌前随意落座，面对面、肩并肩的聚餐“小团体”不在少数。

“听说疫情期间要求餐厅隔开座位，不能扎堆儿用餐，但看这场面和平时没有什么区别。”市民高女士发现，街区里大部分餐馆都没有间隔一米的提示，餐桌布置和平时并无两样。

记者走访发现，相比前段时间，商场里的客流近日有了明显回升，大部分都是前来“逛吃”的年轻人。到了周末的饭点儿，合生汇“21区BLOCK”的客流量大约是疫情之前的六七成，扎堆儿就餐的现象也屡见不鲜。“我们一家人每天都在一起吃饭，外出就餐自然也不用分桌，商家要管控就应该控制餐桌密度。”一名消费者说。

挺为难 商家不敢强制分桌

位于天通苑的龙德广场也在上周末迎来客流回升。周日中午，商场里的大食代美食广场上座率约有八成。尽管就餐区域都是一桌配一椅，并要求错位就餐，但依旧有不少顾客把邻桌的凳子搬到自己桌前，和同行的人坐成面对面。“我们最多也只能提示，但没法强制客人分桌。”现场工作人员颇感为难。

在一些已经恢复堂食的独立餐饮门店，记者注意到，商家调整了就餐区桌椅密度，控制人流，但一家人聚餐的情况较为普遍。“不得面对面就餐对分拨来的客人有效，如果是亲朋好友来聚餐，说得分桌坐，客人扭头就走了。我们也是睁只眼闭只眼，不强制。”一位餐厅经理表示。

随着国内疫情得到有效控制，不少城市都鼓励餐厅陆续恢复堂食。市商务局和餐饮行业协会、烹饪协会都曾陆续发布多版防控指引，明确提出餐桌间隔要在1米以上、固定桌椅要标识出非就餐座位、不得面对面就餐、3人以上要分桌、两人以上要使用公筷公勺等堂食服务规范。

记者了解到，这些指引不具有强制性，主要作用在于行业引导，因此需要企业根据自身情况因地制宜地采取防控措施，消费者也应自觉配合。鉴于北京目前还处于疫情输入型风险很高的特殊阶段，市民外出就餐还是要自我保护，避开人流密集的时段和区域。