新冠肺炎康复台胞夫妇捐献血浆

图为台胞金先生和妻子吴女士在捐献血浆后留影。

新冠肺炎康复台胞金先生和妻子吴女士3月20日下午来到武汉血液中心捐献血浆，经过一系列的问询、身体检查等评估，两人符合捐献血浆的要求，各成功捐献400ml、300ml血浆。

当日下午1时许，两人按照约定时间来到武汉血液中心新冠肺炎恢复者血浆捐献点，登记个人信息、填写“血浆捐献知情同意书”，并通过血液初检后，夫妻二人挽起衣袖开始血浆捐献。

今年52岁的金先生在大陆工作已有20多年，妻子、儿女和岳父母都在武汉生活。今年1月底，原本打算带着家人回台湾过年的他，受新冠肺炎疫情影响，未能成行。

随后，金先生出现高烧、呼吸困难等症状，CT显示双肺感染性病变。“当时体温一度飙升至39.8摄氏度，持续发热10多天”，回忆自己染病经历，金先生仍心有余悸，他介绍，当时武汉市内医疗资源紧缺，好在得到武汉市台办等部门的积极协调，自己得以顺利入院接受治疗。

住院期间，金先生的妻子吴女士、儿女及岳父母也相继确诊，一家人被分别隔离进行治疗。“在我们最无助的时候，得到包括湖北省、武汉市台办以及医务人员的帮助和悉心治疗，现在我们痊愈了，第一时间想到要回馈社会。”吴女士说。

从新闻中得知新冠肺炎康复者血浆可以用于治疗危重症患者，吴女士萌生捐献血浆的念头，并得到丈夫的支持。

“这次患病后，我对大陆有了更深的了解。”金先生称，如果没有大家众志成城抗击疫情的决心，当地政府部门的积极应对，以及先进医疗手段的支撑，这场疫情很难这么快得到遏制，“过去一段时间，我得到了很多人的帮助，大陆给了我第二次生命，所以我希望尽自己绵薄之力，挽救更多人的生命。”

完成血浆捐献后，金先生二人获得统一颁发的《捐献荣誉证书》《无偿献血证》。武汉血液中心成分献血科主任陈涵薇表示，两岸同胞血脉相连，感谢他们为挽救新冠肺炎患者生命作出的无私奉献。