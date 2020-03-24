香港防控疫情措施再升级

为应对持续升高的海外新冠疫情输入风险，香港特区政府再次加码一系列防控措施。特区行政长官林郑月娥23日宣布，从星期三（25日）凌晨开始，所有非香港居民从海外乘飞机抵港将不准入境。据报道，香港今日新增39宗确诊个案，当中30人有外游记录，累积增至356宗确诊个案。

林郑月娥23日下午在记者会上表示，将会采取4项入境措施，包括所有非香港居民从海外乘飞机抵港将不准入境；从内地、澳门及台湾入境的非香港居民，如果过去14日去过海外国家及地区，将不准入境；香港国际机场停止一切转机服务；所有从台湾、澳门入境的人士，包括香港居民，将强制检疫14天。当局还规定，所有来自英国、美国及欧洲其他国家的抵港人士，都要接受病毒检测。上述所有措施暂定实施14日。

这是特区政府继19日凌晨零时实施强制检疫措施，21日宣布5项应对疫情加强措施之后的再次加码升级。

因应近日出现不少在酒吧逗留消遣而产生的确诊个案，进一步推动减少社交接触和聚集，特区政府表示将修例，暂时禁止全港8600间领有酒牌的食肆、酒吧和会所售卖和供应酒类饮品。

林郑月娥指出，特区政府同时会和酒楼和餐厅业界沟通，希望减少婚宴、庆祝活动等聚会，降低市民因为用餐而感染病毒的风险。但如果业界自发性措施无助防控，政府亦会透过修例赋予的权力，进一步管控酒楼和食肆的营运模式，例如缩短营业时间、减少座位数目等等。

另据报道，由外国地区抵港人士强制检疫安排自19日凌晨实施以来，香港警方全力执法、突击检查，截获5人违反家居检疫令，曾擅自离开家中，其中2人更是除去手带，目前全部5人已被送入检疫中心，会考虑提出检控，并已向另外36名擅离家居人士发出通缉令追缉。

林郑月娥指出，留意到有检疫人士外出打球，已被警方寻获并正安排送入检疫中心，不可再在家中隔离。政府亦发现有内地返港人士需在家居隔离，但涉嫌报虚假地址，今早提堂不准保释。对此，她呼吁，家居检疫期间还有意外出的人士要遵守规矩，再忍耐克制一段时间，让香港有机会打赢这场仗。林郑月娥更指，如果只是为了出去打个球、吃个饭，导致社区疫情爆发，怎么对得住一线奋战两个多月的抗疫人士？

另外，在应对疫情措施方面，医院管理局总行政经理（病人安全及风险管理）何婉霞表示，政府与医管局一直持续就疫情商讨加强检疫，但要分阶段，逐步进行；而未来亦会将部分公立医院普通病房改装为负压病房，增加约400张病床。（记者陈颖）