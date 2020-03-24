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战疫最前沿

2020年03月24日09:13 来源：人民网－人民日报海外版

英媒：

中国的做法正确

英国《卫报》网站日前发表题为《中国的新冠封闭策略：严厉但有效》的文章。文章称，当中国宣布要封锁武汉，防止疾病进一步扩散时，全世界都为之震惊，专家们纷纷表达怀疑态度。随着危机的规模变得越来越明显，周边城市也很快严格管理。针对这一政策的质疑存在了好几周。但两个月过去了，中国的做法被证明是正确的。

——来源：参考消息网  

厄瓜多尔副总统：

感谢中国助力抗疫

基于华为云技术的新冠肺炎人工智能辅助筛查系统于当地时间3月22日在厄瓜多尔疫情最为严重的瓜亚基尔一家医院安装完毕。厄瓜多尔副总统奥托·松嫩霍尔茨纳同日在其推特账号上感谢中国帮助厄瓜多尔人民共同抗疫。

松嫩霍尔茨纳表示，中国的尖端技术解决了厄瓜多尔当前的燃眉之急，为厄瓜多尔战胜疫情增添了信心。

截至22日，厄瓜多尔累计确诊病例达789例，死亡病例14例。

——来源：新华社  

（本报编辑 韩维正 张一琪整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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