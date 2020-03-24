对援助中国抗疫的国家我们一定会投桃报李

新华社北京3月23日电 （记者郑明达）外交部发言人耿爽23日说，对于曾经为中国抗击疫情提供援助的国家，如果有需要，中方一定会投桃报李，对于疫情严重、防控物资缺乏的友好国家，中方也会尽力提供援助。

耿爽在当日例行记者会上回答有关中国是否还会对其他国家提供援助的提问时说，疫情没有国界，人间自有真情。在中国人民抗击新冠肺炎疫情最困难的时候，国际社会为中国提供了宝贵政治支持和医疗物资捐助。随着中国国内疫情防控形势持续向好，中国在继续做好国内疫情防控的同时，也一直在力所能及的范围内，向有需要的国家提供援助。

“对于曾经为中国抗击疫情提供援助的国家，如果有需要，我们一定会投桃报李。对于疫情严重、防控物资缺乏的友好国家，特别是亚非拉地区的许多发展中国家以及非盟等区域组织，我们也会尽力提供援助。”耿爽说。

耿爽介绍，除政府间援助外，中国的地方政府和企业也已经行动起来，积极向疫情严重的国家捐赠物资。据我了解，截至目前，中国地方政府已经向阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、法国、德国、伊朗、伊拉克、意大利、日本、老挝、黎巴嫩、马来西亚、巴基斯坦、秘鲁、韩国、瑞士、突尼斯、土耳其、美国等19个国家的地方政府捐赠了医疗物资。中国企业也已经向柬埔寨、加拿大、多米尼加、埃塞俄比亚、法国、德国、伊朗、意大利、日本、韩国、老挝、马耳他、蒙古国、缅甸、荷兰、巴基斯坦、沙特、坦桑尼亚、英国、美国等20个国家捐赠了物资。很多在海外经营的中资企业也本着人类命运共同体的意识和高度的社会责任感，向当地人民捐赠了物资。

耿爽表示，中方这么做，是对国际抗疫斗争的坚定支持，是对全球公共卫生安全的积极贡献，体现了负责任的大国担当，也践行了中方所倡导的构建人类命运共同体的理念。