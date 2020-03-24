战“疫”，中国心里装着世界

在意大利帕多瓦，中方专家组成员与当地医生合影。

（中国抗疫医疗专家组供图）

“中国是目前唯一能帮助我们的国家。”说这句话时，塞尔维亚总统武契奇眼含热泪。

当地时间3月15日，武契奇向民众发表电视讲话，宣布塞尔维亚进入紧急状态。就在当晚，中国援助核酸检测试剂盒便运抵贝尔格莱德。21日，中国派出的专家医疗队抵达塞尔维亚，武契奇亲自到机场迎接。特殊时刻，他与医疗队成员一一碰肘，言语已经无法表达心中感喟，他在五星红旗上深情一吻。

习近平总书记强调，公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。

面对疫情，唯有同舟共济方能化险为夷，唯有携手合作方能获得胜利。尽管疫情造成的创伤尚未彻底痊愈，中国已无私地向世界伸出了援手。

西程十万里，与君同舟行

“在你们的护佑下，家乡人民安全了！你们又继续无畏地逆行……祖国人民等着你们的捷报，盼着早一天接你们回家！”在驰援意大利的首批9人专家组乘坐的东航包机上，机长发布了一段特别的广播。

烟花三月，来不及拂去身上的征尘，中国的医疗专家们又奔赴疫情严重的意大利。

“困难时，才知道谁是真朋友。我们必须铭记中国人民给予的帮助，珍惜这份友谊。”意大利网友这样写下心中感慨。

一衣带水的日本、韩国、菲律宾，相隔万水千万的法国、西班牙、希腊、秘鲁……最近都收到了来自中国的防疫物资。截至目前，中国政府已经宣布向82个国家和世卫组织、非盟提供医疗物资援助。中国表示，对援助中国抗疫的国家，我们一定会投桃报李。

“山水之邻，风雨相济”“肝胆每相照，冰壶映寒月”“西程十万里，与君同舟行”……一份份援助物资，从中国驶向全球最需要的地方。这些标注在箱体上的话语，体现了中国人民的无私奉献，让各国人民看到了一个世界大国的担当。

“欧中携手抗击疫情，共克时艰，充分展现了双方良好的友谊与合作。”对于中国的援助，欧盟委员会主席冯德莱恩分别以英文、法文、德文三种语言录制视频讲话，表示“高度赞赏、十分感谢”。

“这对整个非洲抗击新冠肺炎疫情有着重大意义。”在收到中国发出、将转运至54个非洲国家的物资时，埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞这样表示。

一个东方大国的温暖

刚抵意大利，中国医疗队专家们就全身心地投入了工作：大到城市的全方位隔离，小到临床诊疗方案、病人症状的细枝末节，这些经过实践检验的抗疫经验，毫无保留地与当地医务工作者分享。“从大熊猫的故乡来到意大利国土，我们把抗击疫情的‘中国经验’带到这里，相信一定能携手共克时艰。”赴意专家组成员唐梦琳在日记中写道。

3月23日一早，中国医疗专家组一行7人抵达柬埔寨金边国际机场——这是中国向东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队。如今越来越多的专家组驶向海外。

同时，一通通跨洋连线，让中国抗疫经验在世界范围内分享——

“何种严重程度的病人，或者有什么具体指标提示我们需要用氯喹治疗？”“我想，这种药物还是用于有症状的普通病人而不是重症病患。”3月12日，钟南山及广州医大附属一医重症监护团队与美国哈佛大学医学院和美重症监护专家第四次视频连线，讲解新冠病毒感染危重症患者的临床特点和治疗难点。

目前，中国已与全球100多个国家（地区）、10多个国际和区域组织分享了疫情防控和诊疗方案等多份技术文件，通过专家研讨和远程会议等多种方式开展技术交流。

“中方专家不遗余力介绍经验，分享的内容丰富详实，对新冠肺炎临床诊断治疗、疫情整体防控有着非常好的借鉴意义。”在一场视频会议后，美国约翰·霍布金斯大学医学院教授赫尔曼如此评价。

“特别有用，特别及时。”在一场视频经验交流会后，波黑塞族共和国新冠肺炎疫情应急协调组组长阿梅拉·洛利奇连用了两个“特别”。

目前中国已经发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，这些都已翻译成多语种同世界各国分享交流。由数十位刚从抗疫一线归来的优秀医护人员编写的《新冠肺炎防治手册》也于日前上线……

越来越多的国家，在这些经验分享中，感知到了一个东方大国的温暖。

“感谢无私无畏的中国朋友”

这几天，中国国歌不时回响在罗马、米兰上空，宅家隔离的意大利人在雄壮的旋律中喊出“Grazie China”（意为感谢中国）；

“借鉴中国在防控、治疗等方面的经验，伊朗抗疫可以节省时间、少走弯路。中国的支持为我们增添了力量。”伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示；

“感谢无私无畏的中国朋友”“中国专家们，你们给我们带来了希望”“疫情结束的第一时间我要去中国表达感谢”，视频、照片，塞语、英语和中文等多个版本的点赞刷爆塞尔维亚各大社交媒体；

“祖国的救援让人感动得想哭。”在法国留学的中国留学生张玉洁说。“中西合作抗疫，中国展现了一个大国的风范与担当。这让我们身在西班牙的华侨华人备感温暖，也备感骄傲。”西班牙华侨快报新闻主任向静告诉记者。

德黑兰自由纪念塔，马德里欧洲之门，巴格达共和国桥，巴黎埃菲尔铁塔……还有许多许多穿越历史沧桑的伟大地标，在今年的春天，见证了一支支中国专家医疗队在共建人类命运共同体之路上踏出的铿锵足音，见证了一箱箱、一吨吨来自中国的防疫物资汇聚成的汩汩暖流。

意大利作家薄伽丘在《十日谈》中写道：“开头虽然令人十分害怕，可这好比一座险峻的高山，挡着一座美丽的平原。翻过高山，就来到了赏心悦目的原野。”中国正携手世界各国努力翻越疫情这座高山。只要我们携手并肩努力攀登，请相信，用不了多久，那赏心悦目的原野一定就会展现在我们眼前。