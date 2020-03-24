战“疫”急需全球合作

图为3月20日，在西班牙巴塞罗那一家医院内，医务人员穿戴防护服。由于病例增长过快导致医疗系统人手短缺，西班牙各地卫生部门已呼吁退休医护人员和医护专业学生投入到这场与新冠病毒的战争中。

弗朗西斯科·阿维亚摄（新华社发）

“我们现在面临的是联合国75年历史中前所未有的危机。它造成了人类的苦难，影响了全球经济，摧毁着人们的生活。”日前，联合国秘书长古特雷斯在纽约总部发表的一席讲话中，直言对新冠肺炎疫情蔓延全球的深切忧虑。

180多个国家和地区出现疫情、全球确诊病例超过33万例、全球死亡病例破万……一连串触目惊心的数字不断更新，残酷地展示着病毒的可怕威力，也迫使各国在抗击疫情的同时深刻反思：疫情为何能够“大流行”？抑制“大流行”当如何作为？

多国疫情多点暴发扩散

随着世界卫生组织日前宣布新冠肺炎疫情暴发已经构成一次全球性“大流行”，180多个国家和地区正被疫情阴影所笼罩。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新实时数据显示，截至北京时间3月23日7时，全球新冠肺炎确诊病例超过突破33万例，累计死亡超过1.4万例。中国以外新冠肺炎确诊病例数已经超过24.9万。除中国外，确诊病例过万的国家有意大利、西班牙、美国、德国、伊朗和法国。

作为全球疫情的“震中”，欧洲刚刚度过一个艰难的周末。英国《金融时报》刊文称，由于意大利和西班牙因新冠肺炎致死人数暴增，21日成为疫情暴发以来欧洲最糟糕的一天。当天，意大利和西班牙合计新增死亡人数1000余例。

意大利仍然是世界上因新冠肺炎死亡人数最多的国家。截至当地时间3月23日6时，该国新冠肺炎累计确诊超过5.9万例。意大利总理孔特于21日宣布应对疫情的最新举措——政府停止与必需品无关的所有非必要生产活动。

在美国，疫情也呈现出暴发态势。截至美国东部时间3月22日下午6时，美国共报告新冠肺炎确诊病例逾3.2万例。22日不到18小时时间里，美国新增确诊6670例。22日，美国总统特朗普继此前宣布纽约州为新冠肺炎疫情“重大灾区”后，再次宣布华盛顿州也成为“重大灾区”。美国哥伦比亚大学研究人员分析认为，美国疫情的峰值最早可能要到5月才能到来。

其他大洲同样难躲疫情侵袭。在亚洲，除日本、韩国、伊朗等疫情较为严重的国家之外，印尼、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家近日也出现确诊病例数猛增的态势。在非洲大陆，截至3月22日12时，疫情已蔓延至44个国家和地区，确诊总病例数破千。在拉美，21日当地累计确诊病例超过3900例，其中巴西超过千例。在大洋洲，澳大利亚和新西兰都已出现确诊病例。

疫情猛如虎，越来越多国家选择“封城”，严阵以待。有媒体统计显示，全球至少已有48个国家宣布进入紧急状态。其中，法国、韩国分别为“战时状态”“战争状态”，葡萄牙则历史上首次进入全国紧急状态。

愁云惨雾之中，一束难能可贵的“亮光”来自中国。目前，中国疫情防控形势持续向好。3月18日，中国首次无新增本土确诊病例。国家卫健委发布的数据显示，截至21日，疫情重灾区湖北省连续4天新增确诊病例为零。

对此，世卫组织称，武汉报告零新增病例给世界其他地方抗击新冠肺炎疫情“大流行”增添了希望。美国有线电视新闻网报道称，中国31省份首次没有报告新增本地传播病例，标志着全球遏制新冠肺炎斗争出现重大转折。

没有一国能够独善其身

“这次疫情‘大流行’让人们认识到，经济全球化使各国之间的人员往来、经贸关系都非常紧密地联系在一起。人类处于命运共同体之中，没有一个国家可以脱离于整个‘地球村’的运转。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析称。

在这样的背景下，面对无情的疫情，各国尤需提高警惕，不可掉以轻心或心存“独善其身”的侥幸想法。

“这不是演习。”3月初，世卫组织总干事谭德塞就曾表示，所有国家都应该迅速、大规模、思路清晰地采取措施应对新冠肺炎，而一些国家对疫情不够重视或是认定无能为力，这令人忧虑。

美国商业内幕网站近日直言，目前美国政府采取了对欧洲的旅行禁令等措施来减缓新冠肺炎疫情在国内蔓延。但在此之前，美国政府曾多次淡化国内疫情的严重性，这种论调与专家的观点相左。

“在卫生健康领域，欧盟层面本来能做一些政策协调。”意大利经济发展部前副部长、联盟党经济学家杰拉奇指出，然而欧盟官员没有及时意识到问题的严重性。

“美国和欧洲的政治家们之前对新冠肺炎的危险性和传染力有所低估，无论在政策还是医疗设备方面都准备不足，这在一定程度上加剧了疫情在美国和欧洲国家集中暴发。”赵柯说。

与此同时，发展中国家的疫情防控也不容忽视。1月底世卫组织宣布将新冠肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件时，谭德塞曾强调：“我们最大的担忧是该病毒有可能传播到卫生系统较弱且不足以应对该病毒的国家。”联合国秘书长古特雷斯日前也指出：“我们必须意识到，最贫穷国家和最弱势群体将受到最严重冲击。”

近来，一些发展中国家相继拉响疫情警报，这为国际社会再次敲响警钟。

“发展中国家的医疗设备、专业人员大多相对不足，整个公共卫生体系相对薄弱，因此更需大力控制疫情向发展中国家蔓延。”赵柯指出，疫情扩散到发展中国家，不仅威胁民众的生命安全和身体健康，还会影响当地经济社会发展。相比过去，目前广大发展中国家在全球经济总量中的比重越来越大，在全球产业链中的地位也更加重要。如果这些国家为疫情所困，全球产业链的运作无疑将随之受到影响，本就暗淡的经济前景势必雪上加霜。“通过国际合作，给予发展中国家必要的抗疫支持，这既是帮助他们，也是帮助自己。”赵柯说。

多边合作成为迫切需求

如今，无声无息却势头汹涌的新冠肺炎疫情已向世界展示了它不可小觑的破坏力。

古特雷斯近日指出，世界“正在与病毒作战”，“全球衰退——可能是创纪录的规模——几近确定”。他警告称，如果让病毒像野火一样蔓延，“它将杀死数百万人”。

国际劳工组织表示，到今年底，就业人员将损失至少8600亿美元的收入。如果各国政府不迅速采取行动，疫情可能引发一场全球经济危机，全球范围将损失约2500万个工作岗位。

为了应对全球疫情“大流行”造成的经济后果，各大央行近期频频紧急出手。3月15日，美联储突然大幅降息，将基准利率降至接近0。欧洲央行于18日宣布启动一项规模达7500亿欧元的全面资产购买计划。英国央行也在19日将基准利率下调至0.1%这一历史低位，并承诺增加2000亿英镑购债计划。

“为了防控疫情，各国不得不采取隔离措施，这导致商品、服务、人员、技术、资本等生产要素在全球范围内的流动速度减缓，给全球经济带来巨大冲击。从各大央行短时间内迅速采取的这些非常规手段也可看出，这次疫情对各国经济造成的影响非常严重。”赵柯说。

面对严峻疫情，国际社会呼吁全球紧密合作、共同抗击疫情的声音日益迫切。

西班牙首相桑切斯、韩国总统文在寅等纷纷提议召开二十国集团（G20）特别视频峰会，以期联合全球主要国家的领导人共同抵御此次疫情危机，寻求解决之道。古特雷斯也对即将举行的G20紧急峰会表示欢迎，称他将出席会议，并发出讯息，即这是一个前所未有的形势。世界报业辛迪加网站指出，恢复多边合作成为当下紧迫而近乎决定性的目标。

中国外交部发言人日前表示，中方愿在毫不放松继续做好本国疫情防控工作的同时，努力为全球的抗疫斗争做出贡献，具体包括同世卫组织和国际社会加强沟通协调、同世界各国开展抗疫经验分享和交流、向有需要的国家和地区派遣医疗专家团队、向国际社会提供药品等防疫物资援助、同国际社会加强科技合作等。

“作为一个负责任的大国，中国做了很多努力，主动开展国际合作。疫情是全人类共同面临的挑战，需要国际社会携手应对。随着疫情发展，在全球政治合作层面，主要大国能否建立一个有效的集体协调机制，这值得关注。”赵柯说。