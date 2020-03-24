超九成患者使用中医药治疗

人民网武汉3月23日电 （记者韩鑫）“中医药全面介入、深度参与新冠肺炎救治工作是这次抗击疫情中的一大亮点。”3月23日，国务院新闻办在武汉举行的第九场发布会上，中央指导组成员、国家中医药局党组书记余艳红等介绍了中医药在防治新冠肺炎中发挥的作用，并答记者问。

余艳红介绍，从医护人员来看，从全国调来4900余名中医药人员驰援湖北，约占援鄂医护人员总数的13%，援助队伍规模之大、力量之强前所未有；从救治情况看，轻症治疗和恢复期治疗中医药早期介入，重症、危重症实行中西医结合，有效缓解病情发展；从方药来看，目前已筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等有明显疗效的“三药三方”。

数据显示，截至目前，新冠肺炎确诊病例中，有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上。“这表明中医药能够有效缓解症状，能够减少轻型、普通型向重型发展，能够提高治愈率、降低病亡率，能够促进恢复期人群机体康复。”余艳红说。

“新冠的病程就像一条抛物线，中医药在早期介入和康复阶段两端作用较好。”中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼以江夏方舱医院为例，在采取中医药为主的中西医综合治疗后，564个患者无一例转为重症，推广至其他方舱后，转重率显著降低至2%—5%，成为防治疫情的关键。

事实上，一批被筛选出的中药疗效已经过国际上公认的随机对照法进行评价。东南大学附属中大医院副院长邱海波介绍，经过采用严格的随机对照研究，显示中成药金花清感颗粒能够明显缩短流感病人发热时间，而芪苈强心胶囊能够明显改善慢性心衰的心脏功能。

中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦介绍，根据临床研究数据，清肺排毒汤在阻止轻型、普通型转为重型、危重型方面发挥了积极作用。宣肺败毒方在控制炎症、提高淋巴细胞计数方面具有显著疗效。化湿败毒方是在国家诊疗方案推荐方剂的基础上，由中国中医科学院医疗队在金银潭医院结合临床实践优化而成。

目前湖北和武汉在院新冠肺炎的病人明显减少，危重病的救治是进一步降低病亡率的重要环节，以中西医结合的救治办法来降低病亡率的经验逐渐形成。北京中医院院长刘清泉介绍，在中西医结合巡诊过程中，西医重点在完成救治的规范化治疗上下功夫，如机械通气和血滤的使用以及判断气管插管的最佳时机，而中医则在运用参麦注射液、生脉注射液等方药来稳定血氧饱和度等方面推进救治，两者有机结合、扬长补短，从而降低病亡率。

余艳红表示，目前中国已开展分享救治经验、捐赠中药产品、派遣中医师等相关工作参与疫情防控的国际合作。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 02 版）