今年春节，内蒙古自治区第四医院呼吸内科主治医师昂格丽玛（见图，受访者供图）没和家人一起过年。她所在的单位是一家以结核病防治为主的医院，新冠肺炎疫情发生后，被确立为定点医院之一。

正月初三下午，医院微信群发出通知，内蒙古要派出第一批援助湖北医疗队，大家自愿报名。“我是一名专科医生，专业对口，又是党员。我必须报名！”昂格丽玛主动请缨。不到10分钟，第一批医疗队员名单确定，昂格丽玛在列。

“我们的医务人员在关键时刻有担当、敢作为。”内蒙古第四医院副院长于强告诉记者，昂格丽玛性格开朗，平日工作表现十分突出，医院从专业技能、精神面貌等多方面综合考虑，决定派她“出征”。随后，昂格丽玛给丈夫打了一个电话。她回忆道：“我跟他说，这是医生的战争，我必须参加！”正月初三晚上，昂格丽玛回家收拾行囊。婆婆早熬好了一锅香浓的奶茶。丈夫和公婆没说一句反对，只是嘱咐她，到了湖北不光要干好工作，还要做好防护。端着滚烫的奶茶，她的泪水禁不住落了下来……

1月28日，作为内蒙古首批援助湖北的139名医务人员之一，昂格丽玛到达荆门市。随后，被分配到荆门京山市人民医院，参与新冠肺炎确诊患者救治。经过紧张的前期准备，2月1日，医院接纳了首批新冠肺炎患者。

因为是第一次接触病人，昂格丽玛所在医疗组的医生多少有些顾虑，而“心大”的昂格丽玛第一个穿上防护服进入病区。“当时我们有2个病区，各26个床位。由于是第一次接诊病人，我要挨个询问病人之前的发病和用药情况，最长的需要20分钟。当我挨个做完病历出来时，突然感觉头晕气短，有点支撑不住了……”昂格丽玛从来没穿防护服工作过那么长时间，对体力确实是个考验，“一段时间以来经常是这种工作状态，我已经适应了。”

最初的一段时间，住院病人呈现井喷式增长。京山市人民医院的病区从最初的2个，骤增到6个，病人也一下增加到100多人。医生2人一组，平均3天进2次病区，每次4个小时，为6个病区的病人看病。“当时我也害怕，最怕的是被传染。但还是希望确诊病人都能住进来，如果在外面，肯定会造成更多感染。”昂格丽玛说。

自从到了湖北，昂格丽玛一天也没休息。除了尽心尽力完成工作，这个开朗的蒙古族姑娘和当地很多医生、护士、患者成了好朋友。看病之余，她还经常给病人做心理疏导……

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 06 版）