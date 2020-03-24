“时刻激励自己，传递信心和希望”

“祝你生日快乐……”3月初，在武汉大学人民医院东院十二病区，伴随着歌声，罗晓庆（见图右，资料照片）和同事们把生日蛋糕送到了患者傅女士的病床前。接过罗晓庆亲手制作的贺卡，傅女士流下了感动的泪水，“你们日夜守候，这么辛苦，还不忘送给我们生日惊喜……”

在支援武汉的日子里，罗晓庆和同事们收到许多来自患者的感谢，这也成为大家继续奋战在救治一线的强大动力。作为重庆市第三批支援湖北医疗队护理组组长，罗晓庆被大家亲切地称作病房里的“冬日暖阳”。到达武汉不久，医疗队就接连接管了两个重症病区，最多时要负责75名患者的救治。每日超负荷运转，长时间值岗，罗晓庆还要花大量时间关心患者，“经常和他们聊聊天，能帮他们重建信心。”患者中有一位老婆婆，入院后一直沉默寡言；罗晓庆就主动和老婆婆拉家常，老人开始积极接受治疗，话也多起来了，家属得知消息后专门打电话致谢；一位老人左侧肢体偏瘫，收治时已神志不清、无法进食。老人的儿子远在国外，老伴也在隔离观察。做完日常护理后，罗晓庆又鼓励老人做康复训练，这让老人和家属深受感动。

在她和同事们的帮助下，好消息越来越多。“打心底里高兴，疲劳都消除了一大半。”罗晓庆说。

在医疗队，罗晓庆对待工作总有一股认真劲儿。作为重庆医科大学附属第二医院呼吸内科副护士长，请缨参战的她态度坚决；作为医疗队护理组组长，到了“战场”她更是毫不含糊：抵达武汉的第二天下午，医疗队就接到紧急通知，马上接管重症病区。面对陌生的环境、不熟悉的工作流程，罗晓庆组织清扫、布置病区，联系院方学习工作流程与软件操作，协调医用物资填补空缺……深夜2点，第一批护理班结束，担心新上岗的队员摸不清门路，罗晓庆并没有回去休息，而是继续跟大家一起奋战，在病区连续工作了19个小时。

“越是辛苦越要调整好情绪，越是困难越要树立信心。”罗晓庆经常这样说，也一直这样做。她是患者眼里的“阳光护士”，也是队员眼中的“知心姐姐”。有一次，当班护理人员的口罩出了问题，面对可能出现的危险，罗晓庆放下电话就往隔离区里冲，自己上阵换下队员。还有一次，得知团队中年纪小的队员有些害怕，罗晓庆一边安慰疏导，一边想办法准备增强免疫力的药物，回到住处后还不忘和大家聊天，让队员放松心情、增强信心。在每日返回住地的大巴车上，她用手机下载音乐伴奏，组织大家一起唱《明天会更好》。歌声回荡在车内，也飘进了每个人的心里……

对罗晓庆来说，虽然时刻面临危险、困难，但她仍然想尽办法，“用坚强和乐观时刻激励自己，传递信心和希望给周围的人。我们一定能赢得这场战役的胜利！”

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 06 版）