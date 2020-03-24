“对我和我丈夫来说，武汉已成了我们的第二故乡。”浙江省第四批支援湖北医疗队队员陶丽圆（见图，资料照片）说。

26岁的陶丽圆，是浙江大学医学院附属邵逸夫医院心内科重症病房护士，和她同岁的丈夫麻利进是中国人民解放军海军“武汉舰”副航空长。两人高中时期相识，并在去年8月喜结连理。2016年7月，丈夫麻利进入伍来到“武汉舰”服役，这对聚少离多的小夫妻与“武汉”的缘分就此结下……

“我们一直都很想去武汉旅游，但是始终没有时间。”陶丽圆从未想到，第一次踏上这座城市，竟是在新冠肺炎疫情发生的危急时刻。2月13日凌晨，陶丽圆接到医院出征武汉的通知，她毫不犹豫地提交了请战书。

2月14日，陶丽圆随浙江第四批支援湖北医疗队接手武汉协和医院肿瘤中心隔离病房。在协和医院肿瘤中心的30个日夜，陶丽圆和同事们悉心照料患者，和大家建立了难舍的感情。

病房中一位94岁的病患李奶奶，有一天对陶丽圆说：“孩子，你们把我送出去吧。我年纪大了，不想浪费国家资源，不想治了……”陶丽圆鼻子一酸，差点就哭了，赶快安慰李奶奶：“奶奶，每一条生命都值得我们拼尽全力去努力挽救。全国各地的医务人员都来到了武汉，我们都在拼命，您千万不能自己放弃啊……”

李奶奶身边没有亲人陪伴，陶丽圆就送给她一台老年机，还教会她如何用手机和孙子聊天。慢慢地，李奶奶的病情明显好转了。“老人每次看见我们，眼里那种疼爱都快要溢出来了，把我们都当成自己的孙子孙女了。”提起李奶奶，陶丽圆语气里充满幸福。

在武汉1300公里外的广东湛江某军港，麻利进和战友们正在以另一种方式，为“武汉保卫战”作出自己的贡献：他们在“武汉舰”上自发组织捐款行动。虽然相隔千里，但两人每晚都会视频连线，互相加油打气。

3月14日，武汉协和医院肿瘤中心隔离病区患者清零关闭，陶丽圆也随医疗队转战武汉肺科医院ICU，接手11张床位，承担起救治危重症患者的任务。

“这两天看到有些医疗队胜利返回了，但我们还有更重要的使命没有完成。只要战疫需要，我就会继续拼！”陶丽圆说。

如果没有这场突如其来的疫情，今年3月本应是这对“90后”新人在湛江拍摄婚纱照的时间。“为了在战疫一线更好地工作，我把自己的头发剪短了。”陶丽圆笑着说，“要等头发重新长起来，恐怕要到9、10月份了。”

3月20日凌晨，陶丽圆在武汉肺科医院的第一个夜班前，和丈夫打了电话。“做好防护，平安回来！”麻利进嘱咐她。

“我们的共同心愿，就是疫情可以尽快结束。”陶丽圆说，“我希望可以在明年春天，和爱人一起来武汉，好好地欣赏这里的春色美景。在这里奋斗过的每一天，我都会永远铭记。”

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 06 版）