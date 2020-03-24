坚守在疫情防控最前沿

预警布控的重点旅客无一遗漏，医学巡查查发确诊患者50例，最大限度地加快了旅客通关……首都机场海关物流监控处航空器登临卫生检疫的一群普通关员，在这场大考中，用“逆行”诠释初心，以“决胜”践行使命，坚守在首都输入性新冠肺炎疫情防控最前沿，交上了令人满意的答卷。

“平凡是你，不凡也有你”

登机排查时总能看见物流监控处党总支书记、处长崔杰的身影。两个月来，他没有休息过一天，每天忙碌着登机排查、联防联控、关员防护……

3月20日这天，年过半百的崔杰连续十几个小时站立后，他单手扶腰仍坚持与关员们一块登机排查。有同事说：“这个时候，一些人宅在家里放不下的是手机，而你放不下的是责任。”

30年时光，副处长苗军奉献在机场。联防联控中，他不放过任何一个细节，将参加非典、甲流防控时询问机组的“窍门”传授给关员们。这些经验，大大提高了排查精准性。

“平凡是你，不凡也有你。”航监八科党支部书记赵强在支部党员会上如是说道。他总是把“我先上”挂在嘴边，并付诸行动，每个班都是超负荷运转，有时连降压药都差点忘吃。

才吃完一碗除夕的饺子，才跟异地的妻子团聚，才得知妻子怀孕的消息，航监八科90后小伙袁鑫就接到了返京的命令。“回吧，单位现在比我更需要你，赶紧买票。”妻子一番话让他更加坚定。

“我们都得打起十二分精神”

2月底以来，每个班次，曾毅、张言敏等都会提前3—5个小时到岗，推迟下班也是常态，长时间的劳作，体重下降了好几斤。长时间坚守登临检疫岗位，他们不喝水，不吃饭，不上厕所，只能利用深夜一小段休整时间吃点夜宵补充能量。

2月15日凌晨4点，航监三科副科长马小立“全副武装”，在寒风中迎接航班的降落。几天前，父亲病逝，悲伤在他心头，同事劝他请几天假，他只说：“等打赢这场硬仗吧……”

90后女关员们为了便于穿戴防护装备，只能“忍痛割爱”，“龙抬头”这天晚上，她们请军转的同事孙桂蓬重拾多年不干的手艺，剪短了本就不长的头发。

这里，夜晚不道“晚安”。“法亮，你累不？”“还行，我年轻，挺得住。”“战疫进入最吃劲的关键阶段，我们都得打起十二分精神。”“咱科里的党员同志都是出色的‘特战队员’，我必须跟大家‘齐步走’。”3月11日子夜的备勤室里，老党员黄明和同入党积极分子宋法亮边穿戴防护用具边交谈着。

“为的是大家的健康”

近期，关注海关的人越来越多。在登机排查现场，很多旅客对关员们的职业精神给予称赞。

3月2日，由莫斯科入境的航班上有4名疑似患者，涉及的100多名密切接触者需一并先后下机作重点排查，因此一般旅客坐在原座等候时间会较长。于是，航监二科副科长牟明来到机上安抚旅客，这时有3名旅客向他发泄不满。牟明回应道：“为了避免机上交叉感染，必须让需要重点排查的人员先下机，这是海关的工作规范，我们也尽可能多地抽调业务骨干来做排查，很多关员从清晨6点开始连续工作到现在，为的是大家的健康。”3名旅客听到此处，全都竖起了大拇指，并大声说道：“海关的同志们辛苦了！”

3月4日下午3点左右，航监五科关员胡新丽在自主医学巡查中，发现从意大利经迪拜乘坐航班入京的8名同行旅客中，有一人登机前有过发热，并伴胸闷、咳嗽，服用了消炎药。凭着职业敏感，胡新丽判定这些旅客有感染可能，于是迅速联系现场同事将此8人移送旅检作进一步的流调、采样和送检。后经地方医院检测，其中5人被确诊为新冠肺炎。

近日，在徐聪的脑海中有一个挥之不去的场景：一名小男孩看到穿着防护服的她，吓得藏在妈妈背后，不敢上前测体温。徐聪蹲下来温婉地说“你看过《钢铁侠》吗？这件白色衣服，是超级英雄的铠甲。让阿姨来保护你！”于是，小男孩走向超级英雄，测了体温，临走前说：“我以后也想穿铠甲……”

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 06 版）