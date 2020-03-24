“祛疾除患洒血汗，老少岁月无蹉跎。曾经狂霾掠心头，今日快刀斩病魔……”3月15日，面对窗外天朗气清的武汉，福建医科大学附属协和医院呼吸内科主任吴峰在朋友圈写诗抒情。

这天是他和队友在武汉支援的第三十二天，由他们接管的华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心的隔离重症病区第十三区被清空，宣告关科。接管该区的139名福建协和队员也将原地休整待命。这一个多月以来，该病区已收治患者86名，治愈出院70余人。

在湖北，和吴峰一样来自福建的医疗队员就有1393人。他们从1月27日起，分为12个批次奔赴武汉、宜昌、襄阳的18家医院、2家疾控中心、1家检测中心，截至3月23日，共管理患者2700多人，治愈出院2100多人。

“我们就是来解决困难的！”“我们随时可以上战场！”2月13日，福建省卫健委接到上级指令，要求必须在48小时内接管含有64张床位的武汉协和医院肿瘤中心Z12重症病区。接到通知后，福建省立医院的医护人员纷纷请战出征。当天集结、当天出发，第二天下午4时，省立医院的138名医疗队员就已整建制接管病区。省立医院副院长、省急救中心主任陈锋教授说：“这是一支无私奉献、无所畏惧、无所不能、无坚不摧的队伍，大家充满活力、充满斗志，有着强烈的职业使命感，他们忘我拼搏、冲锋在前，令人动容。”

在病区里，69岁的李阿姨是聋哑人，患有糖尿病，再加上写字不太顺畅，起初与队员们的交流比较吃力。恰巧福建医科大学附属协和医院呼吸内科副主任医师陈丽敏曾学过一点简单手语，能够和李阿姨简短“对话”，一下子拉近了距离。

在陈丽敏的带领下，队员们开始抽空对着视频学习手语，增进与李阿姨的交流；出院那天，李阿姨握着陈丽敏的手，给了她一个深情的拥抱……她用行动告诉医疗队员：“谢谢你！”

这样的动人瞬间，每时每刻都在武汉、宜昌发生。

3月11日上午，5名新冠肺炎治愈患者，在医护人员的护送下，走出宜昌市第三人民医院住院部大楼……这些当天首批出院的治愈患者连声说“谢谢，谢谢你们……”

其中一名连声感谢医护人员的患者姓王，今年56岁。1月26日，她被确诊为新冠肺炎，入院之初，病情一度危重，需要借助呼吸机治疗，心理压力倍增……“我是危重症患者，住院住了43天，怎么可能没有精神压力呢？”王大姐说。通过宜昌当地医护人员的精心治疗和贴心照顾，王大姐的病情逐渐稳定。随着福建省对口支援湖北宜昌医疗队的到来，以及《新冠肺炎诊疗“福宜”方案》的出炉，王大姐也收获了更多的关心和支持。“福建来的医生护士真的很好，我发自内心感谢他们！”王大姐哽咽了。

3月1日，在福建支援宜昌医疗队抵达宜昌17天后，医疗队联合宜昌新冠肺炎防控医疗救治组、福建医科大学附属第一医院、福建中医药大学、福建中医药大学附属第二人民医院等专家，以国家试行第六版诊疗方案为基础，结合实践、心得，编写了《新冠肺炎诊疗“福宜”方案》。

3月6日下午，武汉最大的方舱医院之一光谷科技会展中心方舱医院宣布“休舱”。在舱内，最后一批出院的22名患者和福建医疗队的医务人员合唱歌曲《明天会更好》，来表达内心的喜悦……

对此，福建第九批支援湖北医疗队领队、福建人民医院党委副书记、院长陈捷感慨颇多：“闽江汉水，抗疫同心！”

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 06 版）