平凡岗位上的英雄担当

【人物】抗疫一线的武汉环卫工人

【故事】今年1月25日凌晨，武汉市江岸区城市管理执法局向环卫集团全体干部职工发出倡议书，组建突击队，支援汉口医院内部环境卫生保洁。倡议书一经发出，百余名环卫工作者踊跃报名，经综合考虑，最终有15名环卫工作者被选定，奔赴汉口医院，进入病区工作。这15名环卫工作者，年龄最大的55岁，最小的25岁，还有80名同志作为预备队，做好了随时替换他们的准备。入选的武汉岸八清环卫有限公司副经理安亚菲说，“作为一名党员，作为退伍军人，我觉得应该站出来”。

【点评】

清洗厕所，收集医疗垃圾……在疫情防控阻击战一线，有一群环卫工作者，为医院的正常运转、为早日击退疫情而冲上战场。

疫情当前，勇气与担当让他们挺身而出。和医护人员一样，为了节省防护服，15名环卫工作者在工作期间尽量不上厕所；为了避免传染的风险，每天下班后，他们自己开车返回集中住宿地点进行隔离，早晨再回到医院工作；当被问到有没有担心自己可能感染时，一位环卫工作者说：“医务人员都敢上，我们怎么不敢上？”环卫工人不是“白衣天使”，但他们也是守护城市的“战士”。

英雄是在关键时刻勇于站出来的普通人。比如在武汉市江岸区，就有4000多名环卫工人在岗，每天除了常规的保洁外，还对公共设施、大街小巷进行防疫和消杀处理。在这场阻击战中，不仅仅是环卫工作者，还有很多人让我们感动：千里驰援的医护人员，坚持为医护人员供餐的饭馆老板，帮居民送菜上门的物业员工，自发寻找、联系防护用品货源并组织采购、捐献的志愿者们……在这段特殊的日子里，在我们看不见甚至想不到的地方，无数人都在默默地为阻击疫情而战，为迎接春天的到来而发光发热，他们是平凡的英雄。

万众一心，才能同舟共济。一位环卫工人自豪地说，“武汉街上能见到最多的人，就是身穿制服的环卫工人”。一场疫情，因为共同的社会责任感，让素不相识的人们联系在一起。众志成城、共克时艰，这既是源自职业的责任，也闪耀着人性的光辉。沧海横流方显英雄本色。平凡的人们在这场战役中创造着一个个高光时刻，伸出援手，参与其中，为阻击疫情贡献实实在在的力量，我们必定能赢。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 05 版）