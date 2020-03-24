一线解难题 上门送服务

“根据组织安排，你负责支援五马街道隔离点，明天报到，注意做好防护……”2月初的一天，浙江温州市鹿城区区直机关干部周亮接到区里电话通知。第二天，他就赶赴指定地点，承担起送餐员、保洁员等职责。

在浙江，像周亮这样下沉到一线的干部还有很多。疫情防控期间，基层面临负荷重、物资缺、人手紧等难题。浙江结合开展“服务企业、服务群众、服务基层”活动，组织38.7万名党政机关和企事业单位党员干部下沉疫情防控一线，配合社区做好人流管控、邻里服务、宣传引导等工作。

杭州市明确，市、区两级机关部门除安排一名部门负责人和极少量工作人员在本单位上班（值班）外，其他机关党员干部由市、区两级直属机关党工委统一安排，赴基层协助做好社区、楼道卡口服务、高速出口排查防控等工作；宁波市抽调市直单位57.8%在编党员干部支援海曙、鄞州等5个区一线防疫，86家市直单位和国企单位的5554名党员干部与57个乡镇（街道）对接，直奔村社、卡点等，协助开展人员排查、值班巡查等工作；嘉兴市深入开展“网格连心、组团服务”，组织10.3万余名在职党员到村、社区报到，深入全市4365个地理信息网格、9.2万个微网格开展疫情防控工作……

浙江坚持全域推进城市基层党建引领城市治理，积极构建资源力量下沉基层机制，在战疫之时展现了非常之力。衢州市建立市级干部包片负责、市直部门包干社区、区直部门包干小区的下沉服务体系，组织开展“包区清楼”行动；湖州市紧急成立由卫健、疾控、卫生监督等单位业务骨干组成的6个市级防疫指导小组，派驻参与各区县乡镇（街道）的指导工作。金华市组建3159支“红色代跑队”，并在网格设立服务点，通过线上点单、线下配单、义务送单，为居家留观群众采购配送生活必需品。

一手抓疫情防控，一手抓复工复产。浙江推行领导包干领办，把工作组、服务队、攻坚专班等建到产业链和项目建设一线，协助企业解决复工复产难题。截至目前，浙江共选派7.5万名驻企指导员蹲点服务。

建德市朝美日化有限公司是生产N95口罩的企业，疫情发生以来，企业虽开足马力生产，但因装配力量不足无法有效释放产能。对此，建德市紧急选派50名机关党员干部，安排到绕松紧带、贴棉、套袋等3个岗位，他们吃住在企业，加班加点干，8天时间协助完成近40万只口罩的贴棉工序。

在复工复产进程中，处处都能看到党员干部帮扶指导的身影。为抢抓农时及时春耕备耕，浙江农业农村系统抽调干部、专家组建1000余支服务队，分别联系服务1个村、1个农业龙头企业和1个农业基地，全力保生产促发展。为解决企业用工难题，广大党员干部转变为“调度员”“安全员”，包车、包机、包专列将省外的在浙务工人员接回，安吉县43名党员干部组成10个专班分赴云贵皖三省接回企业返岗员工，同时对接开展新一轮招工引才工作。

2月3日，浙江省委组织部牵头出台激励关爱基层党员干部和医务工作者在疫情防控一线担当作为的措施，通过一线发展党员、实行调休轮休补休、即时给予表扬表彰等，保证下沉党员干部全心全力奋战在一线。目前，浙江省下沉党员干部中，13574人受到表扬表彰或记功奖励。疫情防控期间浙江共有13282名一线人员提出入党申请，4513人被确定为入党积极分子，917人被吸收为预备党员。

在广大党员干部的指导帮扶下，浙江企业复工复产稳步推进。截至3月20日，浙江省企业复工率达87.71%。省本级551个续建省重点项目全部实现复工，537个重大项目集中开工，41家年成交额百亿元级以上的商品市场全部正常开业。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 04 版）