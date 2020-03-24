“老奶奶别害怕，要是紧张就握住我的手。”老人紧紧抓住护士的手，医生趁势麻利地完成插管，老人呼吸渐渐平稳。在武汉市第七医院，一些新冠肺炎重症老年患者害怕上呼吸机，河北支援湖北医疗队的医护人员握住他们的手，让他们尽量放松，使治疗得以顺利进行。

医者仁心，大爱无疆。战疫期间，人们见面只拱手、不握手，甚至不得不保持一定距离。然而在医护人员和患者之间，却常常是“零距离”。战胜病毒，除了科学治疗，“心疗”也是一道防护。医护人员的一句叮嘱、一次握手，都会让他们感到安心、增强信心。在过去的两个月里，全国共调集4.2万余名医护人员驰援湖北，和当地医护人员并肩作战，快速扭转了湖北和武汉的疫病救治形势，创造了人类同疾病斗争史上的奇迹。广大医务工作者日夜奋战、舍生忘死，不负重托、不辱使命，被称为“光明的使者、希望的使者”“最美的天使”“真正的英雄”。

隔离的是病毒，隔不断的是大爱。武汉人老赵在朋友圈招募1000多名私家车主，成立爱心车队，穿梭市区运人员送物资。武汉一家酒店的业主肖雅星打开大门，客房免费供支援湖北的医护人员休息，同行纷纷响应，从一家到几十家，为医护人员营造温馨的家。华中师大开通心理咨询服务热线，全国上千所高校共4000名志愿者积极参与，为人们抚平心灵的伤痕。手挽手连起每个人，心连心温暖一座城。习近平总书记赞扬，“武汉人民用自己的实际行动，展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。”人们众志成城、各尽其力，筑起了阻止病毒入侵的防护墙，尽显凡人英雄的非凡本色。

非常时期，同舟共济。面对疫情，湖北和武汉“不是独自在战斗”。除了医护人员支援，医疗、生活等各类物资的援助与保障同样密集展开。湘鄂情深、“贵”在坚持、“粤”战越勇……河南送来了防护服，东北送来了大米，山东送来了寿光蔬菜，还有江西柑橘、新疆香梨，青海捐助了牛羊肉等物资，大家各尽所能、倾力相助。危难时刻见精神，生死关头显真情。各地在祖国大家庭中携手并肩、守望相助，充分彰显了党的领导的政治优势和社会主义集中力量办大事的制度优势，汇聚起共克时艰的信心和力量。

毛泽东同志说过：“团结一致，同心同德，任何强大的敌人，任何困难的环境，都会向我们投降的。”中华民族历经磨难而不衰，千锤百炼更坚强，一个重要原因就在于有伟大民族精神作支撑，有坚强政治领导作引领。新冠肺炎疫情突如其来，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党中央坚强领导、统筹安排，全党全军全国各族人民万众一心、守望相助，在与病魔的较量中，显示出不屈的民族精神和强大的民族凝聚力。通过这场大战、大考，我们更加深刻地领悟到：中国人民是重协作、讲奉献的人民，中国共产党是为人民服务、以人民为中心的政党。

最动人者人性美，最可贵者民族魂。伟大的民族精神，我们在九八抗洪时见过，在抗击非典时见过，在汶川抗震救灾时见过，在这场疫情防控阻击战中，我们同样一起发扬、一起见证！

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 04 版）