靠科技和智慧战胜疫情

在武汉抗疫一线，有一群默默无闻的“90后”科研工作者，他们奋战在实验室，与科研仪器、病毒样本为伴，从事临床救治探索、药物疫苗研发、检测技术和产品开发、病毒病原学和流行病学等研究，用青春的激情和智慧与疫病战斗，成为抗疫科研攻关的重要力量。

北大第一医院医师董锦沛：

“用科研力量与病魔斗争”

董锦沛参与撰写的关于新冠肺炎患者救治问题的论文最近在网上预发表了，即将落地业界权威杂志。

2月7日抵达武汉，2月9日进入病区，不到30岁的医学博士董锦沛一边与医院不同科室同事救治新冠肺炎危重症患者，一边参与临床资料收集及临床试验研究。这篇论文就是董锦沛与同事的科研成果之一。

“病区最多时有50名患者，除了做好救治诊断的主要工作，我还会抽时间观察和总结患者临床特点、检查结果、进展至危重型预警表现，以及开展早期积极救治的经验等。”董锦沛说，医疗队这项临床数据收集工作已经持续大半个月，他采用文字或电子方式做好记录，下班后再对数据进一步分析整理，随后传给北京后方团队进行数据库建设。

此外，董锦沛还参与了两项医疗队设计的临床试验。2月下旬，结合医疗救治经验与前期数据整理，医疗队确立了两种针对新冠病毒的试验药物，在征得患者同意情况下，将部分符合纳入标准的患者加入临床试验。此后，董锦沛和同事们持续观察其化验指标、肺部情况、胃肠道不良反应等。每遇到疑惑，他都会向前辈和同事请教，并及时查阅文献。“试验还在进行中，需要进一步观察和验证。”

“用科研力量与病魔斗争，责任很重。”董锦沛说，研究项目会大幅度增加值班期间的工作量，但也促使他更专注更投入，哪怕在隔离病房多观察研究一会儿，晚上少睡一会儿。

武大联合科研团队成员辜家爽：

“关键时刻应该冲上去”

最近，武汉大学宣布：该校组建的联合团队创新开发的纳米孔靶向测序检测方法，有助于破解临床疑似病例难以确诊的问题。武汉臻熙医学检验实验室有限公司检验实施部负责人、1994年出生的辜家爽便是这个团队的一员。

1月下旬开始，武汉大学药学院、武汉大学人民医院、臻熙医学公司有关专家联手开展科研攻关，研发一项更加精准、灵敏的新冠病毒检测技术。春节期间，人手不足，公司号召员工返岗，已经回家的辜家爽立即报了名。2月初他便投身这项技术的科研攻关，“我们都是年轻人，关键时刻应该冲上去。”

“前期主要是利用模拟新冠病毒的核酸质粒，将我们合作研发的纳米孔靶向测序方法（NTS）和传统的荧光定量PCR方法，进行检测比对。”辜家爽说，他和同事们穿着防护服，一头扎在公司的医学实验室里，连续几天都工作到凌晨两三点。

当拿到第一批实验结果时，辜家爽和同事们都非常欣慰，相比传统的检测方法，新的检测方法不仅灵敏度更高，有效提升了核酸检测的阳性率，而且能同时检测其他常见呼吸道病毒，检测范围更广。此外，这项技术适合在医院和CDC等实验室开展。

如今，这项技术已经应用到武汉大学人民医院检验科的病毒核酸检测中。作为技术支持人员，辜家爽他们每天和医院检验科的医生们同进同出，保障着检测项目的正常运行。

湖北疾控中心技术员何飞：

“有任务就立即进状态”

何飞每天都会在早上8点半赶到湖北省疾控中心卫生检验检测研究所，记录实验室检测记录结果，整理数据，分析数据。“我每天没有固定的上下班时间，有任务就立即进状态。”何飞说，不管是白天还是晚上，只要样本到了，就得立马到实验室去。

何飞1990年出生，是湖北黄冈人，2016年从华中师范大学微生物专业毕业后，来到湖北省疾病预防控制中心卫生检验检测研究所，一直从事呼吸道病原菌的监测和研究工作。

1月中旬，何飞便参与新冠病毒的检测，刚开始她也有些害怕。“由于我们经常跟传染病打交道，跟随前辈们进几次实验室之后，心态也会慢慢好起来。”何飞说，她的工作都有非常严格的生物安全要求，要根据病原体危害程度，穿戴不同等级的生物防护服，在不同的实验室完成实验。“那段时间上班连轴转，也没有周末，我也忘记了哪天是几号。”

2月20日，何飞加入新冠病毒与呼吸道细菌性病原体关联性的研究团队。“对新冠肺炎患者而言，呼吸系统会受到破坏，机体免疫力下降，此时正是病原菌容易入侵的时候。”何飞介绍，研究团队从大量的咽拭子核酸中，随机选取了新冠肺炎阳性和阴性患者的咽拭子核酸，检测了15种基因、14种呼吸道常见的细菌性病原体，探索新冠肺炎病毒与呼吸道细菌性病原体的关联性，这给新冠肺炎患者的治疗提供更多理论依据。

华中科大同济医学院研究生方丹：

“终于能为抗疫出力了”

“新冠病毒不仅会攻击呼吸系统，而且还会造成消化系统的损伤，我们发现，近八成新冠肺炎患者有消化道症状，近七成危重患者入院时肝功能异常，近五成出现腹泻，患者的转氨酶异常率也较高。”1994年出生的方丹介绍起自己和导师一起完成的研究成果。

方丹第一次开展临床研究就很快有了新发现，而且以第一作者发表在了核心期刊《中华消化杂志》上，“终于能为抗疫出力了！”

2月10日，她还在湖南岳阳家中，突然接到导师黎培员教授的信息：临床发现武汉地区新冠肺炎患者消化道症状突出，我们马上进行研究，为疾病防控和诊治提供参考。

武汉地区新冠肺炎患者的症状有哪些特点？病毒对患者消化系统的影响到底是怎样的？方丹和导师希望以同济医院中法新城院区的患者为样本进行流行病学描述性研究。制定研究方案、设计问卷、收集数据、统计分析、撰写报告……半个月的时间里，方丹每天要忙到凌晨两三点钟，从305名患者数以万计的数据中归纳结论，写成论文。

方丹说，这项成果发表后，关于新冠肺炎患者救治过程中出现的肝损伤等消化系统问题引起了高度关注，为临床治疗提供了参考。

（本报记者申少铁、吴姗、范昊天、吴君、程远州）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 04 版）