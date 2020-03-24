厄瓜多尔副总统感谢中国高科技助力抗疫

新华社基多3月22日电 （记者郝云甫）基于华为云技术的新冠肺炎AI（人工智能）辅助筛查系统22日在厄瓜多尔疫情最为严重的瓜亚基尔一家医院安装完毕。厄瓜多尔副总统奥托·松嫩霍尔茨纳同日在其推特账号上感谢中国公司帮助厄瓜多尔人民共同抗疫。

松嫩霍尔茨纳表示，华为公司的尖端技术解了厄瓜多尔当前的燃眉之急，为厄瓜多尔战胜疫情增添了信心。

厄瓜多尔是拉美和加勒比地区新冠肺炎确诊病例增长较快的国家之一。截至22日，累计确诊病例达789例，死亡病例14例。瓜亚斯省及其首府瓜亚基尔疫情最为严重。

据华为厄瓜多尔分公司总经理范燕平介绍，装有华为云AI辅助筛查系统的医院每月可协助诊断3000例疑似病例。在安装这一筛查系统的医院，疑似患者的肺部CT影像将在1分钟内得到快速辅助诊断，这将大大提高厄瓜多尔主要城市和周边地区新冠肺炎疑似病例诊断的效率。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 03 版）