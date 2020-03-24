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“对中国援助充满感激”

——海外网友赞赏中国积极助力全球抗疫②

2020年03月24日09:10 来源：人民网－人民日报

当前，西班牙新冠肺炎疫情形势严峻。中方表示，愿急西班牙之所急，尽力提供支持和帮助，分享防控和诊疗经验。西班牙民众纷纷在社交媒体上表达对中国的感谢，以及两国加强合作共同战胜疫情的信心。

网友@Conde Gracia Fernández：中国是一个伟大的国家，为遏制疫情蔓延付出了巨大的努力和牺牲，为全球抗疫事业作出了贡献。你们的慷慨帮助无法用金钱衡量。

网友@Endrius：中国抗击疫情的方式值得借鉴，学习中国的经验和做法是我们的正确选择。

网友@Manuel：中国防控措施取得积极成效，向我们提供慷慨无私的援助。除了感谢，我找不到更好的词语来表达我的心情。对中国援助充满感激。

网友@Alba Pérez de León：每天我们都为西班牙的医护人员鼓劲加油，我也要为支持我们的中国鼓掌感谢。

网友@Javier：感谢中国在当前艰难时期给予我们的支持和援助。中国为全球合作抗疫树立了榜样。

网友@Esbel Gonzalez：患难见真情。中国人民令人敬佩，我们将永远记住这份情谊。

网友@José Antonio：感谢中国对我们的无私援助，我们齐心协力一定会取得抗击疫情的胜利。

网友@Fernando Martin：各国应团结起来共同应对疫情带来的挑战。感谢中国对我们抗击疫情提供的支持。

网友@Inma Serrano：病毒没有国界，是人类的共同敌人。只有相互合作，我们才能战胜疫情。

（本报记者  姜  波整理）  

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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