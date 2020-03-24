“健康丝绸之路”为生命护航

从打造“健康丝绸之路”，到打造人类卫生健康共同体，中国愿同全球伙伴携起手来，推动完善全球公共卫生治理，提升卫生健康水平

近日，习近平主席应邀同意大利总理孔特通电话时指出，“中方愿同意方一道，为抗击疫情国际合作、打造‘健康丝绸之路’作出贡献”。在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时期，习近平主席强调打造“健康丝绸之路”，对于强化全球战疫信心，加强协调与合作具有重要引领作用。

面对新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，中意两国以实际行动诠释了打造“健康丝绸之路”的题中之义。在中国疫情最严重之时，意大利政府向中方捐赠防护物资，意大利总统府举办特别音乐会，并通过国家电视台现场直播，向中国人民传达意大利人民对中国抗疫努力的支持和友好情谊；当前意大利疫情严重，中国政府和多个地方政府都向意大利提供了医疗物资援助，第三批医疗专家组即将派出。此外，中国丝路基金决定向意大利民事保护局和伦巴第大区政府捐赠2万只N95口罩、2万人份检测试剂，第一批物资已经运抵。正如意大利前总理、欧盟委员会前主席普罗迪所言：“你们的捐赠发出了团结和友谊的信号，我们不能忘记。我期待大家更加明白在这个世界上我们命运与共。”

携手打造“健康丝绸之路”，为共建“一带一路”开辟了新的合作空间。2017年，习近平主席在日内瓦访问世界卫生组织时提出，中国欢迎世界卫生组织积极参与“一带一路”建设，共建“健康丝绸之路”。时任世界卫生组织总干事陈冯富珍回应称，世界卫生组织赞赏中国在全球卫生安全和卫生治理领域的领导能力，愿加强同中方在“一带一路”框架下合作。中国同世卫组织签署《中华人民共和国政府和世界卫生组织关于“一带一路”卫生领域合作的谅解备忘录》，促进与“一带一路”沿线国家等重点合作伙伴开展合作，携手打造“健康丝绸之路”。意大利是七国集团中首个与中国签署“一带一路”谅解备忘录的国家，中意共建“一带一路”原本就有良好合作基础。中意在抗击新冠肺炎疫情的战斗中团结合作，书写了共建“健康丝绸之路”的感人一页。

携手打造“健康丝绸之路”，也为完善全球公共卫生治理提供了新思路。抗击新冠肺炎疫情的实践再次表明，筑墙于事无补，独善其身是不可能的，各国惟有团结协作，着眼长远，提升全球公共卫生治理水平，才可能在与病毒的战斗中赢得先机。中方从疫情一开始就高度重视国际卫生合作，本着公开、透明、负责任态度，及时向各方通报疫情信息，与世卫组织和有关国家密切合作。中国支持联合国、世卫组织动员国际社会加强政策协调，加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对准备，并向世卫组织捐款2000万美元，帮助发展中国家提升应对疫情的能力，加强公共卫生体系建设。与此同时，中国已经宣布向82个国家和世卫组织、非盟提供援助，多批援助物资已经送达受援方，充分展现了中国人民与世界各国人民加强抗击疫情国际合作、共同打造人类命运共同体的大国担当。

新冠肺炎疫情带给世界的影响是深刻的，人类不仅需要应对一时挑战，而且需要切实着眼、布局人类卫生健康事业的长远。“中方愿同法方共同推进疫情防控国际合作，支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用，打造人类卫生健康共同体。”习近平主席近日向法国总统马克龙致慰问电时首次提出“打造人类卫生健康共同体”，这是关乎全人类未来的重要倡议。

从打造“健康丝绸之路”，到打造人类卫生健康共同体，中国愿同全球伙伴携起手来，推动完善全球公共卫生治理，提升卫生健康水平。当此之时，疫情蔓延，警钟在耳，各国必须作出正确抉择，团结再团结，行动再行动，共商共建共享，为生命护航。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 03 版）