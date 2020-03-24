湖北12万劳务人员跨省返岗

3月19日上午8时许，在荆门汽车客运北站，确认过身份和健康码“绿码”，进行体温检测后，荆门市东宝区子陵镇曾坡村的陈波登上了赴深圳的返岗专车。与陈波一同去深圳的还有293名湖北荆门籍务工人员，他们乘坐的是荆门市开行的第三趟“点对点、一站式”出省返岗免费专车。此前，荆门市已分两批组织358人赴上海、广东、江苏、浙江等地返岗务工。

“点对点、一站式”服务是湖北省为返岗务工人员专门开辟的绿色通道。近期，除武汉外的各地区陆续以包车、专列等形式迎送返岗务工人员。湖北省交通运输厅党组书记、厅长朱汉桥说：“湖北省坚持‘严格防’与‘有序放’相结合，实行专班专人无缝衔接，跟踪服务和保障企业复工复产。”

在黄冈，实施“一车一策”，选定车况优良、驾驶员素质过硬、安全监管到位的客运企业开展运输服务，及时开通复工返岗定制包车预约业务。

在宜昌，“三峡移民务工专车”“农民工返岗专车”陆续开通，自3月14日以来每日均组织多批“点对点”包车，运送务工人员前往深圳、南京等地复工。

在恩施，3月21日首趟发往杭州的劳务协作扶贫专列D2248次动车出发，1071名务工人员集中乘车。

湖北省要求，所有“点对点、一站式”车辆均随车配备消毒剂、口罩和测温仪，并设置留观区域，对跨省距离较远的包车，还要求每台客车配备两名驾驶员，沿途不上下乘客。此外，每台车载客率保持在50%，乘车人员先测体温、后上车，执行“出家门、上车门、下车门、进厂门”的闭环式管理。

湖北省是劳务输出大省，常年出省务工600万人左右。据相关部门统计，截至3月20日，湖北省已有约12万名务工人员离鄂，顺利返岗。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 02 版）