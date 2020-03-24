防疫不松劲 建设不减速

返岗啦！3月23日上午10点，满载着541名湖北籍务工人员的29辆赴鄂“返岗直通车”缓缓驶入广州黄埔区绿轴广场返岗直通车返车点。

2月28日，广州市黄埔区、广州开发区以5G连线、网上直播的方式，集中展示66个新投资项目开工、20个项目签约落户的场景。项目以生物安全、生物医药为主，投资总额约1335亿元，达产产值约2843亿元。

“疫情防控不松劲，投资建设不减速，我们一定要打赢疫情防控阻击战和经济社会发展攻坚战，在实施粤港澳大湾区战略中彰显广州担当和广州责任。”广州市委常委、黄埔区委书记、广州开发区党工委书记周亚伟表示。

“激励8条”

温暖关爱一线干部

2月18日，九龙镇中心卫生院急诊科护士长冯燕华和另外4名来自抗疫一线的同志，依托该区综合指挥平台，通过5G视频连线，在党旗面前庄严宣誓。

此前，面对来势汹汹的疫情，还在休产假的冯燕华，把5岁的大女儿和仅有4个月、尚在哺乳期的二胎宝宝托付给家人照顾，主动请缨返回岗位。

及时提拔重用、优先晋升职级、优先评优选优、统筹安排轮休调休补休、解决工作上和生活中的实际困难……2月7日，广州黄埔区、广州开发区出台激励疫情防控一线铁军八条措施（以下简称“激励8条”），激励各级党组织、党员干部和联防联控基层工作人员冲在一线、干在实处。“火线入党”的冯燕华就是其中的优秀典型。

“激励8条”规定：注重在一线考察、识别、培养干部。对在疫情防控斗争中不辞劳苦、不畏艰险、表现突出、条件成熟的及时提拔重用、优先晋升职级；业绩突出的事业单位人员、雇员和其他聘用人员，可按规定在职称评聘、岗位竞聘、绩效工资分配等方面优先考虑；经受考验的村（社区）干部和青年人才，优先纳入村（社区）组织换届推荐人选。

“激励8条”还明确要求关心、保障一线工作人员。对长期坚守疫情防控一线的工作人员，在工作、生活和心理上及时给予关怀支持；统筹安排一线人员轮休调休补休，有针对性地为其减压释负，解决工作上和生活中的实际困难；快速认定因履行疫情防控处置职责导致的工伤，强化工伤保险服务；及时落实相关补助政策。

“暖企8条”“稳企6条”

紧紧稳住制造业

每天为复工复产企业提供不少于20万只口罩、对首次进入本区就业的规上工业企业员工给予最高1000元就业补贴、联合广州市出资2000万元开展抗击疫情和生物安全科研攻关、强化金融支持为中小微企业撬动金融机构贷款60亿元……2月27日，黄埔区、广州开发区、广州高新区制定出台《广州市黄埔区广州开发区广州高新区战疫情保稳定促发展若干措施》（以下简称“稳企6条”）。

早在2月4日，黄埔区、广州开发区就在国家级开发区率先出台暖企政策（以下简称“暖企8条”），重点解决企业最关心、最直接、最迫切的现实困难。“‘稳企6条’针对性更强、有效期更长，主要是帮助企业提振信心、共渡难关，为打赢疫情防控阻击战、完成全年经济社会发展目标任务注入强大动力。”区长陈勇表示。

作为全国工业百强区亚军、广州市“工业一哥”，该区紧紧稳住制造业。对上年度产值10亿元以上的工业企业，2020年上半年产值同比增长10%、15%、20%以上的，分别给予50万元、100万元、150万元一次性奖励。同时，进一步提振服务业。对上年度营业收入2亿元以上的现代服务业企业，2020年上半年营业收入实现一定增速的，给予20万元一次性奖励；对区内管理面积5万平方米以上的商业综合体，给予最高10万元一次性防疫补贴。

“百名局长服务千家企业”

推动有序复工复产

黄埔区实行“百名局长服务千家企业”专项行动，组成24小时全天候驻厂应急工作小组，“一对一”盯生产、“一对一”提产能、“一对一”保运行。得益于专项行动，广东朗固实业有限公司从一家专业生产防电弧服和冲锋衣的企业，成为该区首家生产医用防护服的企业并日产2000套。

2月4日，为了找到一家有条件转产医用防护服的厂家，该区市场监管局局长黄小杰不停在企业名单上圈圈画画，直到打通了朗固公司执行董事黄春花的电话。“一拍即合，我们也想为防控疫情贡献力量。”黄春花说。

区内各部门通力合作、精准施策，一一化解转产难题。需要透气覆膜无纺布，多家供应商已停工，区工信局得知情况，立即带着面料样板上门协助订货；需要封边压条机，市场监管局立刻从区内企业紧急调拨来8台设备；需要“十万级洁净车间”，就在黄春花跑遍食品厂、药品厂都无果时，区市场监管局药化处打来电话：终于找到了……2月14日，成功取得广州市防控急需用医疗器械备案凭证；15日，完成首批医用无菌防护服收储，日产量猛增至2000套。

“连日来，全区累计255名区职能部门局长，点对点、线对线、面对面，为企业贴身服务，推动企业有序复工复产。”区企业复工复产工作组副组长谷林告诉记者。

截至2月25日，该区规模以上工业企业1016家全部复工，99家世界500强企业100%复工。至3月23日，规模以上建筑业累计复工复产企业73家，复工率达97.30%；规模以上服务业累计复工复产企业2634家，复工率达99.58%。目前，全区工业复产率超过90%。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 11 版）