陕西 “战疫”“战贫”两不误

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为把疫情造成的损失降到最低，陕西出台相关措施，保障企业复工复产，着力解决贫困劳动力返工问题；搭建网络销售平台，干部帮着推销，让贫困群众不犯难；充分运用信息化、智能化手段，召开线上招商会，吸引项目落地，拉动贫困人口就业，努力实现“战疫”“战贫”两不误。

“这笔贷款真是及时雨、雪中炭！”刚拿到陕西省凤翔县人社局担保的280万元创业贷款的常林科，向经办人员连声道谢。

常林科经营的长虹塑料彩印有限公司主要生产各种塑料软包装，受疫情影响，公司回款慢，可把他愁坏了。一笔急单，一家生产口罩的企业需要大量塑料包装。“抗疫时期，我特别想做这个单子，却没有资金采购原材料。”凤翔县人社局了解情况后，立即启动审核程序。

防疫不松劲，生产不歇脚。3月以来，面对新冠肺炎疫情带来的挑战，陕西省大力推进复工复产，努力实现战疫战贫“双胜利”。

打组合拳

解决贫困群众务工问题

订单来了人没来，是不少复工企业面临的窘境。日前，咸阳乾县生产净水器零部件的一家工厂求“工”若渴，当地政府就地取源，联系周边50余名群众来应聘，厂家培训后上岗，“可算解了燃眉之急，有了人企业就‘活’了！”工厂负责人说。

减免房租、确保企业员工返岗、“百人包百企”、向各大企业“一对一”派驻帮扶工作人员……陕西为推进企业早日复工复产，渡难关、稳岗就业促增收，打出“免、缓、返、补、延、商、扩”的一整套阶段性政策组合拳。

铜川耀州区集中开工8个重点项目，总投资57亿元，有序推进企业复工复产。商洛市丹凤县持续深化“百人包百企”活动，建立重点企业派驻联络员制度，加强分类指导，严格落实援企稳岗和减税降费政策，用足用活省市专项资金，争取信贷资金支持，帮助工业企业渡过难关。为帮助中低收入住房困难家庭和企业共渡难关，西安市将减免市区两级保障性住房租金，暂定免收2020年2月1日至4月30日期间租金。此外，西安市阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费。

“当前最紧要的是，摸清贫困群众需求，跟进分析疫情对脱贫攻坚的影响，着力解决贫困群众外出务工、生产发展和产品积压、扶贫项目开工复工等方面存在的难题。”陕西省扶贫办主任文引学说。其中一个很重要的措施就是通过“点对点”一站式接送，为贫困劳动力返工“保驾护航”。文引学介绍，目前陕西春节返乡71%的贫困人口已外出返岗。全省组织包机9架次、专列24列、专车2886辆，累计运送8.6万人到苏浙等地返岗就业，其中贫困劳动力1.2万人。

据统计，目前陕西公益岗位新增安置贫困劳动力8.6万人。陕西建工集团省内1200个项目全面复（开）工，复（开）工用工人数近12万人。3月份以来，陕西省组织61万贫困人口外出务工，占春节返乡贫困劳动力的比例由32.9%提高到71%，提高1倍；扶贫车间复工999家，复工比例由28.8%提高到93.1%，提高3倍；光伏扶贫电站管理公益岗位安置贫困劳动力1.55万人，就近就业吸纳人数增加1.31万人，增长6.4倍。

线上带货

帮贫困户疏通销售渠道

“老吴的460只出栏鸡，辛苦养大卖不出，圈在家里空吃米！”3月2日，西安市高陵区扶贫办干部李斌接到帮扶干部王少波的求助电话。

电话一响、立即到场。高陵区迅速组建帮扶小组，了解贫困户售卖意向，整合资源，搭建网络销售平台，帮扶干部亲自站台推销，线下联系抗疫期间志愿者郭俊杰统一发货配送。只用3天，460只出栏鸡全部售出，耿镇街道马北村的建档立卡贫困户吴高峰一家，长舒了一口气。

李斌说：“为帮助像老吴这样的贫困户疏通销售渠道，高陵区扶贫办向社会各界发起了倡议，同时发起了‘认购贫困户农畜产品，助力脱贫攻坚’行动，呼吁社会各界献出一份爱心，用实际购买行动为全区脱贫攻坚贡献力量。”

“复工后，我们每天发货2万多单猕猴桃。”陕西鲜云生仓科技有限公司相关负责人王红艳说。他们售卖的猕猴桃大部分是武功县当地贫困群众、村集体经济组织、带贫益贫龙头企业（合作社）种植的。去年全县猕猴桃产量将近10万吨，带动群众8万余人，人均增收在7000元以上，猕猴桃的销售对巩固全县脱贫攻坚成果举足轻重。但受疫情影响，春节期间本应好卖的猕猴桃销路不佳。

有什么困难解决什么困难，通过村淘、微商、电商平台，村民足不出户也能把猕猴桃卖到千里之外。2月6日起，全县20家大型骨干电商企业已全面复工复产。“我们基本上每天要发出8万多个包裹。”中通武功分拣中心负责人王少华介绍。2月份共销售农产品300多万单，比去年同期增长2.8倍。每天有100多辆快递车，满载着各类农产品从武功驶往全国各地。

“商洛板栗生长于秦岭腹地……希望广大网友朋友们赶快下单抢购！”商洛市农业农村局局长刘清民面对网络直播镜头，向广大网友推销板栗、核桃、魔芋等商洛特色农产品。这次“抗疫助农”网络直播活动吸引了103.7万网友在线观看。据平台统计，此次活动直播时段20吨鲜板栗、7836袋枣夹核桃被网友秒杀预订一空，全程累计网上下单数量8100单，成交额达51.8万元，原本滞销的即食农产品变成了网上畅销产品。

为解决农产品“卖难”问题，陕西目前认定扶贫产品735个，产品价值30多亿元，加快苹果、猕猴桃等销售，库存下降至43%。文引学说：“为畅通产销渠道，搭建消费扶贫供需对接平台，陕西将进一步规范扶贫产品认定，着力拓展贫困户增收渠道，巩固脱贫攻坚成果。”

云上招商

产业发展确保脱贫后劲

“我来延安很多次了，每次来就和‘家常串门’一样，延安优良的投资环境和有力的服务保障让我很是放心。”通过视频连线交流，新加坡纳阳有限公司总经理陈臻蔚说。他代表公司和延安高新区管委会签订了高新区纳阳环保材料生产基地项目合同，总投资3.5亿元。

为确保招商引资工作在疫情防控期间不断档、不掉线，延安市整合招商信息发布，充分运用信息化、智能化手段，开启了“云上招商、线上招商、智能招商”新模式。3月11日上午，延安市举行“追梦延安·网上招商”集中签约仪式。经过签约双方代表“屏对屏”的线上交流，延安市确定了与新加坡及深圳、新疆、广东等地的15家企业合作的招商引资项目，总投资达56.8亿元。

西安经开区近日以网络连线的特殊形式，举行招商引资重点项目“云签约”活动。仅仅一个小时，20个总投资达227.2亿的项目便“跨屏”落地经开区。此次签约的20个项目，投资额过百亿元项目1个，过10亿元项目3个。咸阳市利用网络视频形式举行招商项目云签约仪式，签约的44个项目总投资额262.2亿元，涉及电子显示、先进制造、生物医药、新型建材等产业领域，为高质量发展引入源头活水。安康市政府也举行了网络招商推介会，在安康电视台融媒体、中国移动“云视讯”等网络平台的在线直播活动中，共签订招商项目合同14个，总投资21亿元，涵盖装备制造、富硒食品、毛绒玩具、生物医药等领域。

“截至目前，通过网上招商新模式，陕西省仅扶贫产业项目就招进34个，总投资约91.1亿元。其他招商引资对各地带贫企业落地和开工复工等起到了推引带动作用，增强了扶贫产业后劲，预计带动16万余名建档立卡贫困户实现就地就近就业。”文引学说。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 11 版）