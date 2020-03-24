夺取双胜利关键在统筹

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夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，需要运用辩证思维、掌握辩证法，坚持统筹兼顾。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，完成既定目标不仅是年度任务、也是历史任务。经济社会发展目标能不能如期实现，既关系当前，又关乎长远。

我们要在深入把握疫情防控和经济社会发展辩证关系的基础上做好统筹工作，突出重点，把握着力点。

2月23日，党中央召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议。习近平总书记在会上发表重要讲话，深刻分析当前疫情形势及其对经济社会发展的影响，明确提出统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重点任务和重大举措，为全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，努力实现全年经济社会发展目标任务提供了根本遵循。夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，必须做好统筹工作，坚决把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。

统筹是夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利的科学方法

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。尽管疫情防控已见成效并呈向好之势，但“行百里者半九十”，不获全胜决不能轻言成功。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，经济社会发展目标能不能如期实现，既关系当前，又关乎长远。夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，必须坚持统筹兼顾的科学方法。

运用辩证思维、掌握辩证法，统筹做好各方面工作，是我们党在社会主义建设实践中形成的重要经验，是处理各方面矛盾和问题的重大方针，也是科学有效的工作方法。习近平总书记指出：“统筹兼顾是中国共产党的一个科学方法论。它的哲学内涵就是马克思主义辩证法。中国共产党特别强调统筹兼顾。”早在1957年，毛泽东同志就指出：“我们的方针是统筹兼顾、适当安排。”邓小平同志也曾指出：“现代化建设的任务是多方面的，各个方面需要综合平衡，不能单打一。”“我们必须按照统筹兼顾的原则来调节各种利益的相互关系。”

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，而且这种冲击体现在各个方面和领域，这就要求我们必须用系统思维、统筹方法来应对。只有统筹，才能充分调动并有效配置各方面资源；只有统筹，才能形成全国一盘棋，协调各方、上下一心；只有统筹，才能分清轻重缓急，重点突破、兼顾其他；只有统筹，才能充分发挥制度优势，补齐短板、堵塞漏洞。新冠肺炎疫情防控不断取得成效，正是以习近平同志为核心的党中央统一领导、统一指挥，统筹各方力量协同作战的结果。接下来，我们还要在党中央集中统一领导下，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

在深入把握疫情防控和经济社会发展辩证关系的前提下做好统筹

新冠肺炎疫情是一次危机，也是一次大考。它是对我国国家治理体系和治理能力的一次检验，不仅检验我们应对重大突发公共卫生事件的能力，而且检验我们在有效防控疫情的同时推进经济社会发展的能力。

新冠肺炎疫情危害人民群众生命安全和身体健康，疫情防控必然是一场人民战争、总体战、阻击战。为了打赢这场看不见硝烟的战斗而实施的全面严格管控，不可避免会对经济社会发展造成较大冲击。但二者又具有相互促进的统一性：经济社会正常动态循环的恢复以疫情的有效防控为前提，疫情越早得到控制，经济社会发展受到的影响就越小；同时，复工复产和恢复生产生活秩序，可以为疫情防控提供重要物质保障和有力社会支撑。从疫情防控和经济社会发展的关系看，前者是阶段性任务，后者是持续性任务。习近平总书记在部署统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作时强调：“经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。”

如果说新冠肺炎疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情是很大的挑战，那么在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和经济社会发展也是很大的挑战。各地区各部门在毫不放松做好疫情防控工作的同时，决不能在推进经济社会发展方面无所作为，更不能对实现既定经济社会发展目标任务丧失信心。习近平总书记指出：“综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，只要我们变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化‘六稳’举措，加大政策调节力度，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展目标任务。”

把握统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的着力点

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，不能 “眉毛胡子一把抓”，而要突出重点、把握着力点。

加强疫情防控和复工复产统筹。疫情防控和复工复产可以统筹兼顾的一个基本事实是，即使在疫情最为紧张的时候，与疫情防控相关的生产和交通运输活动、抗疫设施建设、抗病毒药物和疫苗科研工作也没有停摆，而是开足马力、加班加点，为疫情防控提供了有力支持。甚至有不少企业迅速反应，在条件和资质具备的情况下改产疫情防控急需的医用产品和设备。可见，疫情防控和复工复产可以创造条件统筹推进。在疫情趋稳的当下，复工复产的基本思路就是把中央“分区分级精准复工复产”的要求落到实处，即低风险地区尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序；中风险地区依据防控形势有序复工复产；高风险地区继续集中精力抓好疫情防控工作。应当认识到，复工复产是事关就业稳定和经济社会稳定、事关全局和未来的硬任务。比如，目前正值春耕时节，若错失时机，就可能“人误地一时，地误人一年”，影响国家粮食安全。习近平总书记强调：“即使是疫情最重的湖北和疫情较重的省份，也要根据实际情况组织农民开展农业生产。”切实推进有序复工复产，必须健全和完善相关机制，鼓励领导干部勇于担当，从本地实际出发主动作为，创新工作方法。

加强疫情防控重点地区和非重点地区统筹。统筹的着力点是人口流动的管控协调及医疗力量和重要物资的科学调配。从全局上说，武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。打好湖北保卫战、武汉保卫战，必须紧紧扭住城乡社区防控和患者救治两个关键，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。要完善社区防控措施，有序扩展无疫社区居民活动空间。北京是疫情防控的另一个重点。北京作为首都，其安全稳定直接关系党和国家工作大局。按照中央统一部署，北京疫情防控重在抓好外防输入、内防扩散两大环节，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。非重点地区应从大局出发，全力做好配合工作，加大支持力度。符合条件的非重点地区，还应适时下调疫情响应级别并实行动态调整。

加强疫情防控和复工复产相关政策统筹。疫情发生以来，各地区各部门相继出台了疫情防控和复工复产的政策规定，对疫情防控和复工复产起到了积极推动作用。这些政策规定特别是应急性政策规定需要根据形势发展变化进行调整。各地在制定新的政策时，应顺应疫情防控形势持续向好趋势，考虑东部地区、国有企业、大企业率先复工复产且已达到较高比例，部分中西部地区、民营和中小企业复工复产相对滞后的现实情况，进一步调整相关政策，更加注重宏观与微观、短期政策与长期政策协调，不同地区、不同产业及不同类型企业政策统筹，既立足于年度目标任务实现，又着眼于促进经济社会长期正常动态循环。

加强国内国际统筹。新冠肺炎疫情导致人员国际交流受限、经济循环受阻，稳外贸、稳外资难度明显加大。疫情在部分国家蔓延，世界经济发展前景更加不确定。世界经济下行压力加大，也可能影响我国经济发展。要加强对国际经济形势的研判分析，加强国内和国际经济统筹，深化经济体制改革，扩大对外开放，加大政策调节力度，用足用好出口退税、出口信用保险等合规外贸政策工具，简化通关手续，推进通关便利化，优化外商投资环境，稳定外商预期。兼顾疫情防控和对外经贸合作，在落实防疫措施的前提下为商务人员往来提供便利，保持国际供应链畅通，创新招商引资、展会服务模式，保障各类经贸活动正常开展。

（作者为中央党校原副校长、中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 09 版）