英雄，“你们的名字我都存了档”

没有天生的英雄，他们只是在人们需要的时候挺身而出。英雄的名字记在心里，英雄的精神熠熠生辉

这些日子，不管居家隔离，还是复工复产，人们一直牵挂着武汉、湖北的疫情。不计其数的网络视频记录着战疫的种种细节，英雄的故事不知感动了多少人。

有一则36秒长的视频很火，天津援鄂医疗队即将乘坐大巴赶赴机场、离开武汉，不知谁先发现喊了第一声，片刻间周边居民楼几乎每一户阳台，都站着挥动双手的人们，送别声此起彼伏：“谢谢白衣天使！”“你们辛苦了！” “再见！”这则自发的“阳台送行”视频，点赞最多的一条留言是“感动到泪流满面！”

近两个月的鏖战，各地援鄂的医疗队员们与这座城市结下生死之谊。“谢谢你们为我们拼过命！”这是人们对英雄的真情告白。

随着疫情显著缓解，各地援鄂医疗队陆续返乡。傍晚，武汉各大楼亮起灯光和标语；宾馆、机场，人们有组织地或自发地为英雄们送行；警车开道，摩托车队护送，队员乘坐的大巴路过，交警一字排开、齐刷刷列队敬礼。

各地也纷纷用高规格礼遇，热情迎接抗疫英雄们回家。河北、安徽为援鄂医疗队包机举行“过水门”礼，欢迎英雄归来；上海包机上，乘务长哽咽播报：幸得有你，山川无恙！医疗队员眼泪也在眼眶里打转……

各地迎接英雄的画面混剪，在海内外视频平台上引起热播，世界各地网友留下这样的评论：“我听不懂中文，但是我想哭，真是英雄的行为。” “祝贺你们！你们的榜样给了我们希望！向中国致敬！”

人类需要英雄，过去需要，今天需要；武汉需要，世界需要。

这次战疫中，抗美援朝老兵张兆堂和医护人员的故事，也鼓舞了很多人。两周前，83岁的张兆堂和老伴一起，从火神山医院康复出院。住院期间，老人一直把立功证书和军旅生涯的照片、证卡贴身携带。

17岁参军赴朝参战，后转业成为一名公安干警，加入过抢险队，担任过巡堤员，这些物件记录着老人为国家、为武汉作出的贡献。病情好转后，他跟年轻医护人员讲述战争年代的故事，相互打气。

出院这天，医疗队员们以军人特有的方式，“批准”老兵张兆堂出院：“您年轻的时候是英雄，今天您又战胜了新型冠状病毒，再次成为我们心目中的英雄。今天，火神山医院正式批准您出院，向您致以崇高的敬意，敬礼！” 张兆堂老人精神地回个军礼，“你们是最好的，作风也好，干劲也足，救了我家两个人的命，打了胜仗，这是你们的功劳啊！”

30多天前住进医院后，张兆堂老两口病情多次反复，经医护人员努力治疗，病情逐渐好转。直到出院也没有见过医护人员清晰面容的张兆堂，把医护人员的名字记在一张药品说明书背面：“你们的名字我都存了档，要永远记得你们！”

年轻医护人员稚气未脱的斯文面庞，看不出英雄气概，他们和17岁时的张兆堂一样，不是天生的英雄，只是在人们需要的时候挺身而出。英雄的名字记在心里，英雄的精神熠熠生辉。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 20 版）