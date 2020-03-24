奔忙在抗疫一线的“督查组组长”

见到洪志伟时，他脚上那双灰扑扑的球鞋格外显眼。因为总是穿着球鞋走村入户，两年半时间，球鞋穿坏了4双。

洪志伟是浙江杭州市余杭区乔司街道纪工委书记，自1月23日起，他开始担任街道防疫指挥部督查组组长。疫情发生以来，协调机关干部、学校教师等117名党员干部支援防疫，多方筹集口罩解决志愿者燃眉之急……

2月中旬开始，基层工作进入疫情防控、复工复产两手抓的阶段。洪志伟换上轻便的运动鞋，帮助企业协调困难，助力复工复产。

“已经一个月没赚钱，马上还要交房租，愁啊！”走访中，洪志伟听到不少外来务工人员的担忧。“这会不会是普遍现象？”带着疑问，洪志伟对这类情况进行调研。

“乔司外来人口近26万，朝阳村近2万。当下一些外来务工人员确实有困难。”调研后，洪志伟在街道班子会上汇报情况。

2月19日，街道发出倡议，号召大家为经营户排忧解难。很快，朝阳村党委书记高宜芳找到洪志伟，提出“给村集体经营用房承租户免去一个月租金”的想法。洪志伟赞同之余，谨慎地说：“这涉及村集体资金，程序要规范，需要召开村民代表大会，并将解释工作做在前头。”

说干就干，洪志伟和高宜芳挨家挨户征求村民意见。然而，有几户村民并不同意，还让他吃了闭门羹。但洪志伟不怕烦，他上午去、下午去，第二天还去……终于，在他的耐心劝说下，村民们转变了态度。3天后，一场由61位村民代表参加的村民（股东）代表大会召开，通过了“免租”方案，共减免租金约130万元。

还没来得及休息，洪志伟又接到“求救”电话：企业开工，工人在外地回不来。“想办法包车！”在他的安排下，第二天，一辆前往江西鄱阳县凰岗镇的专车从乔司出发了。

近年来，乔司街道有6000余万元的集体租金款未收回，形成了很大的廉政风险。“发现廉政风险点，就得马上改。”2018年初，刚到乔司街道任职不久的洪志伟发现问题后，和村里法治联络员一起，花大半年时间，挨家挨户做工作，企业主们最终陆续上缴拖欠款。然而，陈某却很顽固。

疫情期间，洪志伟找到陈某。“因为疫情，好几个部门耽搁了结算工程款……”陈某诉苦。知道症结后，洪志伟联系相关部门，经过协调，陈某顺利收到工程款，并补交了房租。至此，乔司街道6000余万元的集体租金款全部收回。洪志伟有点“小得意”：“疫情期间，我的本职工作也没丢呢！”

处理违规发放津补贴问题，开展公务用车、食堂用餐、招待费用检查……近3年来，在洪志伟的带领下，乔司街道纪工委处置各类问题线索120余件，乔司街道党风廉政考核排名从第十二名、第六名逐步提高到2019年的第二名。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 19 版）