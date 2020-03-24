党员捐款彰显忠诚担当

连日来，响应党中央号召，全国广大共产党员踊跃捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。颗颗爱心传递着关切关爱、守望相助的深情厚意，涓涓细流凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量。

在疫情防控最吃劲的关键阶段，党中央向各级党组织发出组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作的号召，全党上下广泛响应，广大党员踊跃参加。从习近平总书记到基层普通党员，从中央到地方、基层，千万共产党员自愿捐款，表达对疫情防控的关切，更是一种积极参与疫情防控的自觉行动，彰显共产党员在危难时刻的责任担当，彰显共产党员对党的号召的积极回应、对党和人民的高度忠贞。

自愿捐款支持疫情防控，是广大党员发挥先锋模范作用的生动诠释。“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在这场严峻斗争中，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。广大党员用自愿捐款的实际行动为党分忧、为民奉献，践行着入党时的庄严誓言，阐释了把初心落在行动上、把使命担在肩膀上。

利民之事，丝发必兴。自愿捐款支持疫情防控，是广大党员与人民群众团结一心、共克时艰的真实写照。为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命，是激励一代代中国共产党人前赴后继、英勇奋斗的根本动力。我们党来自于人民，为人民而生，因人民而兴，必须始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗。广大党员自愿捐款的实际行动印证了共产党人始终与人民群众心连心、同呼吸、共命运的赤诚情怀。

一方有难，八方支援。这是中华民族的传统美德。每一笔捐款都凝结着广大党员对人民群众的深厚感情，安排使用捐款资金，也必须本着对党负责、对党员负责、对历史负责的态度，让疫情防控一线的医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和居民群众感受到组织的关怀和党的温暖。彰显对党无限忠诚、书写着大爱真情的党员捐款，必将在疫情防控工作中发挥出重要的凝聚人心的作用，进而形成团结带领广大人民群众同舟共济、齐心战疫的强大合力，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 19 版）