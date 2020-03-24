意大利进一步加强防控措施

意大利总理孔特22日签署政令，决定从23日起进一步加强新冠肺炎疫情防控措施，全国停止所有非必要的非关键性生产活动和商业活动，直至4月3日。

截至当地时间3月22日18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例59138例，累计死亡病例升至5476例，死亡率超过9%。孔特在社交媒体上表示，新冠肺炎疫情是意大利自二战结束以来面临的最严峻危机。

为遏制新冠肺炎疫情蔓延，意大利10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从21日起关闭所有公园和其他公共场所。

由于人口老龄化严重，意大利新冠肺炎死亡率较高、重症患者人数较多。目前，全国有超过3000人仍在接受重症监护。《共和国报》分析称，除人口老龄化外，医护资源供需失衡也是导致死亡率高的重要原因。北部地区医疗资源几近饱和，确诊已经超过2.7万病例的伦巴第大区，当地医院床位、口罩、呼吸机严重不足。为进一步扩大救治范围，首家帐篷医院已于21日正式投入使用，米兰等地22日开始征用酒店用于隔离轻症确诊患者。

意大利已向多国发出援助请求，中国、俄罗斯、古巴等国紧急驰援。连日来，中国专家组深入包括米兰、贝加莫等疫情重灾区，与当地医护人员深入交流救治诊疗和防控疫情方案。截至22日，中国政府已派出两个援意抗疫医疗专家组并援助数十吨医疗防疫物资和设备。

当地时间22日，搭载8个俄罗斯军事医疗专家组及医疗物资的9架飞机抵达意大利。俄罗斯援助了包括消毒车、口罩、防护服、呼吸机在内的一批抗疫物资。此前，古巴政府派遣的一支52人的医疗团队也已抵达，主要支援伦巴第大区下的克雷马市，加强当地的医护力量。

分析人士认为，疫情将重创意大利经济。意大利经济财政研究所20日发布报告称，受新冠肺炎疫情影响，今年第一季度国内生产总值预计将同比萎缩8%。国际货币基金组织预计2020年意大利国内生产总值会减少0.6%。政府债务占国内生产总值百分比将上升至137%，年度财政赤字占比2.6%。

目前，意大利正在寻求欧盟方面的资金支持。孔特请求欧盟启用欧洲稳定机制提供紧急信贷额度，以期动用欧盟5000亿欧元救助基金来帮助度过危机。

（本报罗马3月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 17 版）