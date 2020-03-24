3月23日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。

中国民用航空局运行监控中心副主任孙韶华说，3月23日开始，入境北京的所有国际航班将调到12个第一入境点入境。

孙韶华说，北京作为国际交流中心，已经成为防控境外疫情输入的主战场。

“民航是国际人员流动的主要方式，北京首都国际机场作为我国重要的国际航空枢纽，每周有将近200余班国际客运航班分别通航美国、韩国、法国、德国、西班牙等33个国家，首都机场口岸面临前所未有的输入性风险。”

他说，首都机场已经成为境外疫情阻击战的最前线，为打好这一关键战役，经国务院批准，五部委联合发布公告，决定调整目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境。

“这一措施有利于严控境外疫情向首都北京持续输入，有利于提升国际航班进京旅客的安全健康保障能力。同时，也有利于提升入境旅客的通关效率，在严格做好防疫工作的同时，更加便利旅客。”

海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，确定口岸需重点防控的国家和地区，及时发布警示通报，修订下发6版口岸防控技术方案和2版操作指南，分级分类指导全国口岸做好防控工作。

“海关总署要求所有出入境人员必须进行健康申报。为方便填写，我们开发了相应的微信小程序和APP，入境人员可提前用手机填报，生成二维码，在口岸扫码验核。”

他说，3月17日，全国口岸启用第五版健康申明卡，增加了“健康申明须知”内容，明确告知入境人员须如实申报健康状况和旅行经历等，如有隐瞒或虚假申报，将依照《国境卫生检疫法》及其实施细则、《刑法》等追究法律责任。

各级海关对来自口岸重点防控国家的交通工具100%进行风险布控，100%实施指定地点登临检疫。做好交通工具的卫生检疫，严格实施入境交通工具的消毒，切断传播途径。对所有入境人员严格实施“三查三排一转运”的口岸检疫措施，所谓“三查”就是全面开展健康申明卡核查、体温监测筛查、医学巡查；所谓“三排”就是严格实施流行病学排查、医学排查、实验室检测排查；所谓“一转运”就是对判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员和密切接触者“四类人员”，一律按照有关规定移交地方联防联控机制做后续处置。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，根据我国出入境管理的法律法规规定，外国人入境应当交验本人有效的护照或者其他国际旅行证件，我驻外签证机关签发的有效签证，或者其他的入境许可证明，履行规定的手续，经过口岸边检机关的查验后方可入境。

“根据当前境外疫情发展变化的状况，移民管理机关要求入境的外国人必须如实填报来华境内邀请接待单位以及联系人，在华途径地、目的地的住址、本人的联系方式等信息。”

答记者问

第一指定入境点的选择标准是什么？

孙韶华在发布会上表示，截至3月22日，民航一共有7个航班分别调整，分别是3个国航航班，CA926东京到呼和浩特，一班国航CA910莫斯科到天津，一班国航CA934巴黎到天津，两班海航HU7976多伦多到太原。3月23日开始，入境北京的所有国际航班将调到12个第一入境点入境。

第一指定入境机场的选择标准是什么？孙韶华说，首先必须是国际机场，能够接收国际航班降落和起飞，具备通关条件。机场的保障能力要符合安全运行规章标准，可以满足空客A330、波音777等大型E类飞机的运行，且安全运行记录良好。机场各项保障设施设备及机场机构的专业人员能力要符合要求。

他表示，机场要设有国内主要航空公司分子公司或营业部，航班经停具备一定的保障资源。中国民用航空局也坚持运行尽可能便利的原则，航空公司可以根据航线的方向就近选择第一入境点。目前，确定的12个第一入境点的机场均符合上述要求。

“至于后续，我们也会根据公告的要求，目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施会根据疫情变化情况适时调整。”

从首都机场过境转机需要注意什么？

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛提醒准备从北京首都机场直接转机前往第三国的外国旅客注意行程变化。

他说，航班要先在第一入境点降落，全体人员要在第一入境点办理入境手续。经入境检疫没有问题之后，才可以乘航班继续前往北京，请充分考虑相关客观因素，为转乘下一班预留好足够的转机时间。对不能在北京首都机场直接转机出镜的外国旅客，中国边检机关将做退运出境处理。

“建议外国旅客，要慎重选择北京首都机场直接过境转机前往第三国的行程安排。如果确需经首都机场转机，留有充足时间，以免错过中转出镜的航班。”

他还表示，根据当前境外疫情发展的变化状况，移民管理机关要求入境外国人必须如实填报来华境内邀请接待单位、联系人员、在华途径地、目的地住址、本人联系方式等信息，“不如实填报信息，不履行规定手续的外国人，边检机关将依法做不准入境处理。”

针对入境船员如何做好疫情防控？

发布会上有记者提问，交通运输部采取了哪些措施防止疫情从海上输入？

交通运输部海事局副局长杨新宅解释说，据统计，截至5月底将有大概1万名中国籍船员的上船协议或劳动合同到期，需要下船休假。

“对于这部分船员，我们正在会同有关部门研究采取分类精准管控的措施，对船员换班环节加强疫情防控。”他说，一种情况是，船舶离开上一个港口到抵达港之前在海上航行超过14天的，船员健康记录显示船员健康状况正常，并且到港以后经过海关检疫部门检疫，没有发现不正常的情况，允许船员入境下船。

另外一种情况是，离开上一港口到抵达港不满14天的，船上的记录显示船员健康状况正常，同时经过海关检疫部门检疫，也没有发现正常的情况，也是准予入境下船，但是需要按照港口当地政府部门的疫情防控要求，进行隔离观察，补足14天。之后需要隔离的，要每天向航运公司和船员的派出机构报告健康状况，满14天以后，家在港口所在地的就可以回家了。家不在港口所在地的，则要按照所在地当地政府的相关规定来采取相关防控措施，并且由航运公司或者是船员外派机构跟踪船员后续的健康状况，向有关机构进行报告。对于外国籍船员，他说，如果14天内有到疫情严重国家停留史的外国籍船员，原则上不安排在中国港口进行换班入境。

本组文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭