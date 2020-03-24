抗疫“黑科技”为医疗发展提供新契机

“这款无线电子听诊器非常实用，隔着防护服也能听诊，效果比普通听诊器还要好。” “防雾效果真心不错，密闭性也很好，感觉眼前明亮了好多。”……连日来，隔离式无线电子听诊器2.0版、医用防雾护目镜等医学装备火遍了整个火神山医院。医护人员试用后，纷纷给予高度评价。疫情伊始，海军军医大学特色医学中心前后联动展开专项研究，研发了一系列支持抗疫的“黑科技”，助力前方冲锋战疫。（3月23日《科技日报》）

疫情突然来临，给医疗救护带来诸多麻烦。比如肺部听诊是诊断疾病和判断病情的重要手段，是医生每天查房都得实施的诊疗活动，但医生穿着防护服，无法像过去那样听诊，被逼无奈之下，无线电子听诊器才应运而生。此类创新有利于化解眼前的诊疗难题，正因如此，海军军医大学按照“战时方式、特事特办”的原则，紧急启动科研战“疫”快速响应项目课题，针对医疗创新项目就已立项9个。

放眼全国医疗系统，近期医疗创新也可谓层出不穷。比如，大城市医生为县级医院重症患者会诊，对基层进行医学指导；国内医学专家与欧洲专家每天连线，探讨医疗抗疫措施。远程会诊在国内和国外两条线上都得到广泛运用。健康码精准判断个人旅行史和接触史，不仅抗疫作用显著，也成为复工复产的技术依据。

不少创新不仅可为抗疫作贡献，而且有望对疫情过后的医疗产生积极而深远的影响。比如在抗疫过程中，基层医院给患者做CT，却缺乏技术人员对CT影像进行诊断，被逼之下，只能将影像资料传输给异地医生，由异地医生看是否符合新冠肺炎的影像特征。假如这类创新能够得以延续，将来基层医生只要能够操作CT、B超等医疗设备即可，大医院可以帮助基层医生进行影像诊疗。健康码让大数据在防疫方面发挥了巨大作用，若加以改进并实现全国互认，医疗信息梗阻有望因此打通。

互联网具有消除距离隔阂的作用，让相隔遥远的医患都有身临其境的真实感。比如就无线电子听诊器来说，是隔着防护服还是隔着千里之遥的距离，两者并没有多大的区别，无线电子听诊器所收集到的听诊音，即使身处异地的医生听来也效果相同，这项科技将使远程查房变得更真切。假如这类创新在疫后都能得以完善和延续，就能为医疗发展提供新契机。