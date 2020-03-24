做好疫情防控也要深化“放管服”改革

当前我国疫情防控形势持续向好，但全球疫情快速扩散蔓延，可能严重冲击世界经济，使我国发展面临的风险挑战明显上升。我们要充分利用有利条件主动作为，不断深化“放管服”改革，着力优化营商环境，把复工复产的火苗烧得更旺，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，迎接风雨冲击，战胜困难挑战。

3月23日，国家发改委副秘书长高杲在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上表示，新冠肺炎疫情发生以来，各有关部门和地方都迅速出台了很多相关的优惠政策、扶持措施。下一步，针对形势发展变化，将不断完善和调整政策，结合“放管服”改革推动各项助企惠民政策落地见效。坚决制止以防控疫情为名，擅自增设或变相设置一些行政许可。

通过2个月左右努力，我国疫情控制取得明显成效，当前防控重点已转为防范境外输入性风险。在这种形势下，我们仍要保持高度警惕，同时也要以更大力度推动复工复产，全面恢复正常经济社会秩序。统筹推进疫情防控和经济社会发展，已成为当前紧迫任务，这就需要各地各部门大力推进“放管服”改革，着力优化营商环境，全面强化稳就业举措，积极满足群众生活需要。

推进“放管服”改革，首先应将目光聚焦于当前的疫情防控和复工复产，要精准落实已出台优惠政策。疫情发生以来，为缓解疫情对广大企业的影响，各地各部门迅速出台了很多减税降费政策。比如，受疫情影响显著的交通运输、餐饮、旅游等服务业，获准将企业所得税的亏损结转期限延长。公共交通运输行业、生活服务业的增值税全部予以免征。针对中小微企业，国家出台了减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费等政策。很多地方还针对疫情影响出台了水、电、气费，缓缴、欠缴不断供政策。

这些优惠政策具有着力点准、覆盖面广等特点，可以有效帮助企业降低运营成本。最近，一些地方的企业、个体工商户反映，需要通过很复杂的程序，才能享受到某些优惠政策。面对这种状况，各地各部门需要组织精锐力量深入实际，了解前期政策在执行过程中所遇到的问题，精准地打通“堵点”、连接“断点”，帮助企业经营者解决困难和问题。

推进“放管服”改革不仅可以服务于疫情防控，还可借力疫情防控，实现深化和升级。此次各地各部门在应对突如其来的疫情时，采取了特事特办、急事急办的务实态度。比如，对生产企业转产口罩、防护服等应急物资的，对疫情防控所需药品的注册申请，建立绿色通道，特事特办、急事急办。对具备生产条件但暂不能提交相应材料的企业，需要办理生产许可证的，实行“先承诺、当场办”。

各地各部门当前需要及时总结应对疫情的经验，固定和推广好的做法。在坚持市场化、法治化、国际化原则的同时，让特事特办、急事急办中可以常态化的部分，变成日常工作状态，以此营造更良好的营商环境，进而创造更多就业机会。

在此次应对疫情过程中，互联网技术的应用和信息平台的搭建成为深化“放管服”改革的重要抓手，相关经验值得重视。面对疫情暴发的不利影响，各地区各部门普遍实行了“全天候”网上收件、“及时推送”并联审批、“零等待”网上出件等办理模式，开通应急审批绿色通道，及时纠正不合理的人流物流管控措施，支持企业复工复产达产。今后，有关部门应继续通过线上线下融合，大力推进“放管服”改革，以“互联网+政务”改变政府服务方式、提升服务效率。

当前我国疫情防控形势持续向好，但全球疫情快速扩散蔓延，可能严重冲击世界经济，使我国发展面临的风险挑战明显上升。中国经济具有强大的韧性和回旋余地，我们要充分利用有利条件主动作为，不断深化“放管服”改革，着力优化营商环境，把复工复产的火苗烧得更旺，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，迎接风雨冲击，战胜困难挑战。