严防输入没有法外之地

3月23日，国家卫健委公布的数据显示，3月22日新增境外输入确诊病例39例，湖北连续5日零新增。同一天，所有目的地为北京的国际航班均须从指定的12个第一入境点入境。这意味着中外航空公司执飞的至北京国际航班均将被分流。

分流入境航班将严控境外疫情向首都持续输入。3月23日仅半天时间，北京市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例15例。以北京、上海、广州城市为代表，中国主要入境空港的检疫和隔离压力持续增大，外防输入形势严峻。

国内疫情积极向好的形势不断稳定，海外输入病例的风险却在不断上升。输入性病例与日俱增，对应的是海外疫情的大规模暴发。北京市卫健委等单位相关负责人表示，目前北京的境外输入确诊病例主要来自英西意美，比例超过八成。在这4个国家中，意大利确诊逼近6万例，美国和西班牙确诊人数都已超3万，均为疫情比较严重的国家。

疫情在全球蔓延，加深了海外华人对于是否回国的双重焦虑。一方面出于自身安全考量往往进退两难，长途旅行可能会加剧感染风险，但如果遇到救护措施和防护物资不足，留在当地又担心身在他乡自身难保。另一方面，无论是海外留学还是工作，离开都可能对自身的学业和事业带来不确定性。

双重焦虑之下，回国压力也不容小觑。疫情发展严重的欧洲、北美国家，以及快速上升的印尼等国家的我国驻外大使馆会越来越多接到回国需求。目前，供需失衡已经反映在机票价格上，“一票难求”“秒杀数万元一张的机票”时常出现。因此，即便国际航班总数只减不增，未来一段时间入境旅客仍会源源不断。

外防输入的压力将不仅体现在机场检测和疏离等环节，也体现在后续的转运和隔离阶段。不愿去集中隔离的洋女婿就是一个鲜明的例子。家人被迫去了亲戚家，洋女婿如其所愿居家隔离，并不是所谓规则下的“变通”，恰恰暴露了隔离阶段的管理难题，也量化了输入的风险，给社区防控带来更多麻烦，在环环相扣的防疫中增加了隐患。

无论是游走多国的洋女婿，还是杭州未成年留学生硬闯小区，眼下境外输入病例最是牵动公众神经。众目睽睽之下，所有的犯规都值得警惕。中国的大门敞开，绝大多数归来的人都在积极配合工作，而个别撒谎的黎女士、任性“跑步女”等也都受到了法律严惩、舆论声讨。防控守法一视同仁，既是对自己负责也是对他人安全的有效维护。战“疫”成果来之不易，有举国上下付出巨大代价的“控”，也有全民响应、齐心协力的“防”，二者缺一不可。