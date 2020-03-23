广州保利和熹会老年党员住户为疫情一线医院捐款

“你们是在给抗疫前线捐款吗？加上我一份。”近日，广州保利和熹会在响应保利发展控股集团工会号召，开展为湖北一线防疫单位捐款活动时，许多住在该养老机构的老年人在得知这一消息后，主动要求参与捐款。

广州保利和熹会员工为疫情一线捐款

87岁的黄碧霞奶奶是一位有67年党龄的老党员，疫情爆发以来一直非常关心一线的情况。当从新闻联播中了解到不少武汉市民和医护人员不幸罹患新冠肺炎，她十分揪心。

“没有共产党就没有今天，没有国家，就没有我今天的家。我现在的养老生活幸福美好，除了月费与药费之外，需要用钱的地方不多，希望能用自己的行动帮助国家和湖北人民渡过难关。”黄奶奶拄着拐杖找到了保利广州中科和熹会党支部书记，坚持要将1万元捐给抗疫前线。

黄碧霞奶奶捐款

87岁退休党员吴友候和81岁退休党员田茂华夫妇，两位老党员的党龄加起来已超过了100年。夫妇二人委托原工作单位向湖北捐赠了1万元的爱心善款。他们表示：“我们现在老了，无法去疫情一线帮忙，但特殊时期希望能尽一份党员的义务。”

毕业于武汉华中科技大学的82岁的退休党员黄杏蓉奶奶，在湖南大学工作了20余年，也向湖北捐赠了2000元的爱心善款。她说：“我是一个老党员，党组织一直很照顾我，现在国家出了这么大的事，我肯定要给国家贡献一份自己的力量，我理应冲在最前面。”这样的事例，在和熹会还有很多。

为将老人们的这份心意尽快传到疫情一线，保利发展控股集团党委迅速联系了华中科技大学同济医学院附属同济医院，在他们的同意下，将这笔款项定向捐赠给了医院。