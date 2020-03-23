全球确诊破30万 死亡达12950例
据新华社北京3月22日电 美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间21日18时（北京时间22日6时），全球新冠肺炎确诊病例累计超过30万例，达303180例。全球死亡病例达12950例。
世界卫生组织：截至欧洲中部时间20日23时59分（北京时间21日6时59分），新冠肺炎疫情已扩散至182个国家和地区。
意大利：单日新增确诊6557例，累计确诊53578例，累计死亡4825例（截至当地时间21日18时）。
西班牙：单日新增确诊4946例，累计确诊24926例，累计死亡1326例（截至当地时间21日）。
美国：累计确诊22043例，累计死亡278例（截至美国东部时间21日13时30分）。
伊朗：累计确诊20610例，累计死亡1556例（截至当地时间20日中午）。
德国：累计确诊20055例，累计死亡68例（截至当地时间21日上午10时50分）。
法国：累计确诊14459例，累计死亡562例（截至21日）。
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