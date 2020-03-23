全球战“疫”，传递温暖和希望的中国担当

3月21日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，前来迎接的塞尔维亚总统武契奇（左）与中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组成员“碰肘”致意。新华社发

3月22日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴国际机场，工作人员将中国援助的抗疫物资运下飞机。

这是马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠非洲的部分医疗物资，用于支援非洲54国抗击疫情。新华社发

当前，新冠病毒在全球肆虐，疫情发展的凶猛势头让许多国家受到严重冲击。据世界卫生组织数据，截至21日，180多个国家和地区出现新冠肺炎确诊病例，超过26万人被感染，死亡病例过万。

患难见真情。中国在做好国内防控工作同时，积极开展合作、分享经验、提供帮助，与各国携手打造人类卫生健康共同体，为身处疫情漩涡的人们送去温暖和希望，以实际行动向全球传递信心和力量。

团结合作是最有力武器

面对全球疫情，中国领导人强调，人类是一个休戚与共的命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。

中国以实际行动诠释人类命运共同体理念的价值。目前，欧洲成为新冠肺炎疫情“震中”。危急时刻，中国向意大利、塞尔维亚派出医疗专家组。中国一周内两次组织召开视频经验交流会，先后与中东欧17国以及法国、葡萄牙、丹麦等10多个国家分享中国最新研究成果、防疫理念及综合举措等，送去抗疫一线的宝贵经验。

“中国在新冠肺炎疫情防控方面积累了丰富而宝贵经验，可以帮助欧洲少走弯路。”法国居斯塔夫·鲁西肿瘤研究所肿瘤学家让-皮埃尔·阿尔芒会后说，中国积极组织召开疫情经验交流会，中国专家在会上有问必答，展现了中国政府和医学界的开放态度以及与世界分享经验的意愿。

“特别有用，特别及时。”波黑塞族共和国卫生和社会福利部部长助理、塞族共和国新冠肺炎疫情应急协调组组长阿梅拉·洛利奇由衷表示。两个“特别”，道出许多参会人士心声。

欧洲精准医学平台首席执行官、免疫学家鞠丽雅说：“事实证明，大范围监测和筛查疑似病例，实行有效隔离和救治，是遏制疫情蔓延的有效方法。中国经验值得欧洲借鉴。”

此前，国家卫健委、中国疾控中心已同欧盟委员会健康总司、欧洲疾控中心专门成立应对新冠肺炎疫情联合专家组，进行数次电话会，就欧洲各国和中国的疫情最新进展、防控措施、诊断筛查等问题进行深入交流，并同意进一步加强经验分享和技术交流，共同抗击疫情，维护地区和全球的公共卫生安全。国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山也与欧洲呼吸学会负责人进行视频连线，向欧方介绍中国抗击疫情的成果和经验。

同舟共济 守望相助

公共卫生危机是人类面临的共同挑战。在欧洲之外的其他地区，中国也在与受疫情冲击国家同舟共济、守望相助。

——在医疗卫生条件相对落后的非洲，疫情发展呈不断上升态势。18日，中国同非洲国家就新冠肺炎疫情防控举行专家视频会议，24个非洲国家和非洲疾控中心的近300名官员和专家通过网络参会，会议持续3个半小时。中国医疗卫生专家和海关部门官员分享了有关抗击新冠肺炎疫情的信息和经验，支持非洲抗击疫情。

非洲疾控中心公共卫生研究所负责人拉吉说，中国疾控中心一直在与非洲疾控中心密切合作，为最近成立的非洲新冠病毒特别工作组提供帮助。

非洲疾控中心副主任欧玛深有感触：这次视频会议可以让非洲国家更好地学习和利用中国经验，更好地防控疫情。肯尼亚卫生部长穆塔希·卡圭说：“就知识共享而言，这是极其重要的一步，相信这些丰富的知识将会帮助我们的人民。”

——在中东地区，中国急人之所急，派出经验丰富的医疗队深入伊朗和伊拉克，带去宝贵经验和必胜信心。在中国赴伊朗专家组帮助下，伊朗根据国情，建立了一套群防群控体系，同时还修建了伊朗版方舱医院，以应对医疗资源不足等问题。

——在邻邦韩国和日本，中国倡议的新冠肺炎问题特别外长视频会议达成重要共识。通过外长会，中方积极分享抗疫经验，建议三国共同采取有效措施巩固各自抗疫成果。“道不远人、人无异国”“青山一道、同担风雨”，成为近一时期中日韩三国友好互助的生动写照。

在这场来势汹汹的疫情面前，任何国家都难以独善其身。危机，是对全球治理的一次重大考验。各方应注入更多正能量，站在人类命运共同体的高度，共筑捍卫生命安全的防疫之墙。

全球战“疫”中，中国向世界传递信心和力量。 新华社记者 商婧

（新华社北京3月22日电）