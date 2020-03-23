北京疾控：亲属密接者中续发率达17%

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，本市确诊病例密切接触者分析结果显示，亲属密切接触者中的续发率达到17%，明显高于其他社会关系的密切接触者。

本市确诊病例密切接触者分析结果显示，亲属密切接触者中的续发率达到17%，其他社会关系密切接触者续发率3%。本市发生的聚集性疫情中，家庭聚集性疫情占绝大多数，高达86%，涉及病例数最多的家庭聚集性疫情达到7人。据现有资料推算，1名确诊病例平均可传染给两名密切接触的家庭成员；第一个病例发病后，平均7天后被传染的家庭成员会出现症状。

庞星火表示，近期，国外疫情形势严峻而复杂，国际疫情快速蔓延带来的输入性风险持续增加，我国多个省市持续出现境外输入性病例，境外来京旅客一旦发生感染返回家中，将会有较高的风险将病毒传染给家人。若家中有老人或慢性基础病人员，他们被感染后具有较高风险发展为重型、危重型病例，甚至威胁生命。

庞星火提醒境外来京人员，为了自己和家人的身体健康，积极配合接受集中医学观察。要严格遵守疫情防控相关法律规定，落实从北京口岸入境人员全流程、全封闭管理，依法申报个人健康信息，配合北京海关检疫和医务人员落实各项措施，并依法如实报告旅行史和病史。目前，每个集中隔离观察场所都配备专业的医护和工作人员，每天进行健康监测，提供规范的生活保障。集中隔离观察期间，若出现发热、咳嗽、乏力等不适状况，可及时向隔离点的工作人员报告，并按要求配合做好救治工作。（记者 李祺瑶）