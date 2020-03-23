堂食分餐 “升级”恢复——直击吉林逐步恢复生产生活

记者近日在吉林省长春市、珲春市等地采访了解到，恢复正常生产生活按下“加速键”，逐渐走出疫情的人们，开始回到正常的生活中。更让人欣喜的是，疫情冲击下人们的生活方式与卫生习惯等方面也悄然发生改变。

分餐吃火锅 美味不打折

“终于吃上火锅了！”时隔两个月，家住吉林省长春市的赵跃走出解封的小区，和家人一起“下馆子”。

和许多地方类似，19日长春市政府发出通知，就全面恢复正常生产生活秩序发布了12条相关措施，包括积极组织省内旅游、恢复婚庆市场、鼓励机关干部带头消费等。

这座东北的中心城市，街上车辆多了起来，各大商圈的牌匾又霓虹闪烁，恢复堂食的餐厅也迎来了久违的食客。

刚在餐桌前坐定，赵跃就掏出随身携带的消毒洗手液，“勤洗手”已经成为习惯。赵跃注意到，上菜时，不仅服务员都戴着口罩，每桌还配有公筷和公勺，客人走后对餐桌椅不仅要打扫还要消毒。这些变化让赵跃感到安心。

“火锅还是一样好吃！不过大家都更注意吃得健康了。”赵跃说。“分餐制”是近段的热门话题。围桌合餐是中国沿袭已久的习俗，而这次疫情成为改变人们饮食习惯的契机。

防范不放松 社区攒经验

“舌尖上的愉悦”是人们生活逐渐回到常态的缩影，但人们依然没有放松对疫情风险的防范。在长春市一些广场公园，戴着口罩健身的人多了起来，熟人见面时开始用挥手代替握手，互相感受着口罩里的笑容。

疫情期间的许多“加分项”服务正在变成刚需，“无接触”配送、在线办公、远程医疗、网课教学等，不再停留于理论上的“云端”概念，而是越来越触手可及。

不少老旧小区过去没有专业的物业管理机构提供服务。疫情发生后，“无接触”外卖柜等设施普及起来。社区在防控疫情期间建立微信群，用“小网格”的方式实现全方位覆盖，也增加了协同能力，邻里关系得到重构。

疫情防控趋于稳定，下沉到基层支援社区的机关干部陆续回到工作岗位上。对他们来说，工作内容恢复了，特殊时期和社区工作人员并肩的工作经历却给了他们更多关于治理的心得和思考。

田玉是吉林省珲春市新安街道龙源社区的党委书记，和中国各地的社区书记一样，经历了数十天的抗“疫”。在她看来，社区治理参与各方的协作方式日益紧密，单纯的规定和宣传比不上居民共同参与。

“我们实现了信息分享、互相帮助，而且用上了电子录入、大数据分析等智能化技术，为以后工作减轻了负担。”田玉说。

各地农民变“网红” 线上线下两手抓

在广大乡村，农民们依然勤恳地种植和生产，疫情曾给销路带来冲击，不少农民被“逼”到不得不让自己“长不少本事”。打开网络视频平台，各地的农民面对镜头吆喝。

珲春市马川子乡南山村村民王清刚已经成为网红“大刚歌”，他已经习惯每天为粉丝推荐南山村自产的红小豆、红菇娘等农产品。

根据智联招聘和淘榜单联合发布的《2020年春季直播产业人才报告》，淘宝的村播版图已拓展到全国。所谓“村播”，是一种帮助原产地农民通过网络平台推介、销售农产品的直播形式，越来越受到欢迎。

今年2月以来，淘宝直播的村播场次同比增长了200%。随着疫情防控形势稳步向好，南山村的线下销售渠道也逐步恢复，但“大刚歌”依然喜欢“唱歌卖货”。“我们也不是过去的农民了，生活恢复了，本事也忘不掉咯！”王清刚说。（记者金风、邵美琦）