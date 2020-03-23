从英国抵京一家6口已有4人确诊

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报了3月21日新增境外输入新冠肺炎确诊病例情况。

庞星火介绍，3月21日确诊病例来源较集中，其中西班牙和英国各5例，占77%；法国2例；奥地利1例。共涉及9个航班。户籍所在地分别为浙江4例，陕西2例，辽宁2例，湖北1例，新疆1例，广东1例，山东1例，境外爱尔兰1例。从职业分布来看，留学生共有10例。

庞星火介绍了一例典型病例。患儿于某某，女，1岁，户籍地陕西。3月7日至3月15日在英国居住生活。3月13日，出现咳嗽、流涕症状。3月16日随父母等一家六口乘坐新加坡航空SQ317航班从英国出发，经新加坡转乘新加坡航空SQ802航班飞往北京。3月17日抵京，在海关入境检疫进行体温检测时，因祖母、母亲出现发热等症状，患儿随家长于3月18日由专车送至北京小汤山医院。3月20日，患儿标本检测新型冠状病毒核酸为阳性，3月21日诊断为确诊病例，临床严重程度为轻型。截至3月21日，患儿一家6人中，共有4人确诊，其中患儿的祖母和母亲于3月18日确诊，患儿和哥哥于3月21日确诊。4例确诊病例正在小汤山医院隔离治疗，患儿的父亲和患儿的姐姐作为密切接触者，正在小汤山定点医院进行集中隔离观察。（记者 贾晓宏）