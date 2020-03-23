北京已连续15天无新增报告本地确诊病例

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，本市已连续15天无新增报告本地确诊病例。截至3月21日24时，本市累计报告境外输入确诊病例97例。自英国、西班牙、意大利、美国四国输入病例占比达84%。

高小俊介绍，截至3月21日24时，本市累计报告本地确诊病例415例，治愈出院病例391例，治愈出院率94.2%。3月21日，本市共新增境外输入确诊病例13例，疑似病例8例。截至3月21日24时，累计报告境外输入确诊病例97例，治愈出院病例7例。

97例境外输入病例中，自英国输入30例，西班牙输入27例，意大利输入18例，美国输入6例，奥地利输入3例，匈牙利输入3例，法国输入3例，伊朗输入3例，泰国输入1例，巴西输入1例，卢森堡输入1例，荷兰输入1例。自英国、西班牙、意大利、美国四国输入病例占本市境外输入病例的84%。

境外输入确诊病例年龄范围为1岁至69岁，其中2岁及以下1例，占1%；3岁至17岁8例，占8.3%；18岁至59岁87例，占89.7%；60岁及以上1例，占1%。病例中，男性33例，女性64例，男女比为1：1.9。临床分型，重型4例，普通型46例，轻型47例。

境外输入病例中，外籍5例；国内户籍92例。境外输入病例中，留学生51例，占52.6%。

高小俊表示，目前国外疫情形势严峻复杂，国际疫情快速蔓延带来的输入性风险持续增加，防范境外疫情输入是当前防控重点。本市真诚提示境外华人华侨如出现发热、咳嗽等症状，要及时到当地医疗机构就诊，自觉遵守当地传染病防控相关要求，避免长途旅行，减少感染风险。入境来京人员要严格遵守北京市疫情防控相关法律规定，落实从北京口岸入境人员全流程、全封闭管理，依法申报个人健康信息，配合北京海关检疫和医务人员落实各项措施，并依法如实报告旅行史和病史。

市卫健委最新疫情数据显示：3月22日零时至12时，本市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例2例, 为英国输入病例，治愈出院病例1例。截至3月22日12时，本市累计报告境外输入确诊病例99例，治愈出院病例8例。（记者 贾晓宏 李祺瑶）