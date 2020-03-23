塞尔维亚总统武契奇深情亲吻五星红旗

当地时间3月21日19时30分，中国援助塞尔维亚的6人专家医疗队抵达塞尔维亚贝尔格莱德尼古拉特斯拉国际机场，随着专机带来的有中国政府紧急筹集的十几吨的呼吸机、口罩、试剂盒等防疫物资。塞尔维亚总统武契奇、卫生部长、国防部长等多位政府官员在停机坪等候，武契奇与医疗队成员一一碰肘，表示热烈欢迎和由衷感谢。

随后，武契奇在五星红旗上献上他深情一吻，以示在塞尔维亚困难时期得到中国政府和人民支持与帮助的深深谢意，这一幕使得现场很多人动容。

——来源：央视新闻客户端

外媒：中国抗疫方式给人留下深刻印象

以色列《国土报》网站日前刊文称，现在回头看，中国似乎已经成功控制住了疫情，或者至少大幅降低了感染率。近日，世界卫生组织宣布中国境外的确诊人数超过中国境内确诊人数。中国不再是疫情焦点。

文章称，仅仅一个月前西方政客在没完没了的表态中所表达的那种对病毒在中国扩散的态度，现在看来是傲慢的。

文章指出，现在许多人把目光投向中国，中国抗疫方式给人留下深刻印象。《今日美国报》等美国报纸彻底改变了论调，现在发表诸如《我们能从中国学到什么》之类的文章。

——来源：参考消息网

（本报编辑 韩维正、张一琪整理）