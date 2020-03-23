单日新增近8000例 美国疫情进入危急时刻

短短的一个周末之后，疫情开始在美国呈现出暴发的态势，三天之内，确诊病例数便从1万跃升至逾2万，超过西班牙成为中国以外全球确诊病例数第二多的国家。更值得警惕的是，这或许只是美国疫情的起步阶段，若控制手段不得当，数十万的感染将在所难免。捉襟见肘的医疗物资、日益飙升的确诊数量、开始崩溃的经济活动，种种迹象都在提醒美国总统特朗普，这绝不是当初他信誓旦旦的“我们做好准备”的场景。

确诊比例高达12%

严峻二字已经不足以形容当下美国的疫情形势了。根据约翰·霍普金斯大学的实时数据，截至美国东部时间21日23时，全美确诊病例高达26574例，死亡病例336例，治愈176例。相较于前一日，增加了7722例，这意味着在一天之内，美国的确诊病例数就接近8000例。

危机从与日俱增的数字可见一斑。世界卫生组织网站公布的数据显示，截至欧洲中部时间14日10时，美国累计确诊病例数为1678例。这距离美国出现首例新冠肺炎确诊病例已经过去了52天，当天，特朗普宣布全美进入“国家紧急状态”，被视为美国防控疫情态度发生转变的开始。

之后，疫情的急速蔓延出乎意料。截至欧洲中部时间19日23时59分，这一数字已经突破1万，达到10442。而到20日18时30分，美国确诊病例已超1.8万例，不到48个小时，确诊病例数翻番。至21日，数字继续飙升，超过2.5万。

比确诊数字攀升更令人担忧的，是确诊率。根据美国副总统彭斯21日在白宫简报会上的说法，迄今为止，美国已有19.5万人接受了新冠病毒检测。这表明，在19.5万接受检测的人中，有2万余例确诊，确诊比例高达12%。

危险还在于这或许仍只是初期。20日，《纽约时报》援引哥伦比亚大学的一项研究称，研究人员通过已知病例数据库和美国人口普查局的人口流动数据进行推演得出，目前美国疫情仅处于起步阶段，峰值最早也要到5月才能到来。如果不加控制，新冠病毒将遍及全美，峰值日新增病例可达到50万。

危急的现实面前，特朗普的“关门”措施也在持续加码，继停飞禁令之后，当地时间20日上午，特朗普在发布会上正式宣布关闭美墨边境，于当地时间21日凌晨开始实施。此前18日，美国已开始限制美国与加拿大边境的“非必要旅行”。与此同时，根据美国国务院网站的声明，从20日起，全球范围内的美国使馆将暂停常规签证业务，包括移民及非移民类签证；但美国海外使领馆仍将提供紧急特殊情况签证服务。

“重大灾区”纽约州

在美国，纽约州的情况最危险。当地时间20日，特朗普宣布纽约州为新冠肺炎疫情“重大灾区”。据美国媒体报道，这也是美国历史上总统首次因公共卫生安全事件宣布“重大灾区”，此前大多数时候是因为自然灾害所致。根据美国法律，在特朗普宣布纽约州为“重大灾区”后，联邦政府将采取一系列措施帮助纽约州抗击新冠疫情，最高将承担纽约州紧急应对疫情支出的75%。实时数据显示，截至当地时间21日18时，纽约州确诊病例达11675例，死亡55例，其中纽约市确诊病例7530例。由此，纽约州也成为了美国首个累计确诊病例破万的州。

根据纽约州州长科莫21日的说法，纽约州累计确诊病例破万原因在于使用了超过加州等地近2倍的测试量。目前，纽约州已经测试了超过45000例疑似病例。预计纽约州40%-80%的人群将受到新冠病毒影响，且疫情将会持续数月。

伴随着疫情的加速扩散，医疗物资的缺乏是目前纽约州面临的问题。作为纽约州疫情最严重地区，由于医疗设备和检测手段短缺，纽约市卫生官员20日发布一项指令，要求门诊患者如果症状轻微或不需要住院治疗，就停止对其进行新型冠状病毒检测。“不得鼓励、推广或宣传门诊检测。”这份由纽约市卫生和心理卫生局专员发出的通知写道。

据科莫预计，当地疫情会在45天左右后达到顶峰，并一直在组织地方官员筹集抗疫物资。科莫称，疫情到达顶峰时可能会有11万人住院，但纽约州目前仅有5.3万张病床。此外，针对纽约市的情况，科莫还表示，已经初步选定地点将开放临时医院，纽约州还将向纽约市运送100万只N95口罩，解决当地医疗系统口罩短缺的问题。

事实上，不只是“重大灾区”纽约州，全美均出现了不同程度的医疗物资告急的情况。来自美国医院协会（AHA）、美国医学协会（AMA）和美国护士协会（ANA）的医疗保健专业人士于21日联名致信特朗普，呼吁联邦政府提供更多的医疗用品。CNBC此前曾报道称，美国的国家药品和医疗用品紧急储备只有约1200万个医用级N95口罩和3000万个外科口罩。但美国卫生与公共服务部估计，如果新冠肺炎疫情持续一年，美国将需要35亿个口罩。

2万亿刺激能显效吗

疫情的影响之下，失业率飙升、制造业停滞、消费下滑，美国经济的前景越发渺茫了。“美国经济正面临衰退，失业率将飙升，而解决这一问题的成本将高达数万亿美元。”20日，白宫前首席经济顾问加里·科恩表示。

华尔街的悲观情绪也在上涨。美国银行首席美国经济学家米歇尔·迈耶预测，美国国内生产总值今年二季度将萎缩12%，全年国内生产总值将下滑0.8%。他认为，劳动力市场将成为衡量经济冲击震级的指标。据他预测，美国二季度预计每月有100万人失业，共计350万人将失业。

此前，美国共和党已经提出了“撒钱式”的经济援助方案，包括向大小企业提供数千亿美元的贷款；大幅削减企业所得税；为每个成年人支付1200美元，为每个儿童支付500美元；并将逐步取消针对高收入者的支付等等。据悉，这项财政刺激计划或将为经济注入超过1万亿美元。在上周六的白宫新闻发布会上，特朗普表示，国会与白宫已“非常接近”达成协议。

相较于原定的1万亿美元，白宫经济顾问库德洛则在发布会上表示，这项经济计划的规模预计将达到1.3万亿-1.4万亿美元，但还会加上一些额外的贷款支持，整体规模有望达到2万亿美元，“这一揽子计划的规模约占GDP的10%”。

中国现代国际关系研究院美国所学者孙立鹏表示，对于经济刺激的规模，两党是有共识的，但在细节方面还存在一些分歧。目前看来，规模肯定要超过金融危机时候的经济刺激，一方面是因为有疫情，另一方面是美国出现了金融恐慌，这不仅是股市的问题。现在美国市场不缺流动性，缺的还是信心。大手笔的经济刺激政策必不可少，但有多少能直接用于抗击疫情，才是缓解恐慌的关键。

孙立鹏表示，如果疫情在1-2个月之内被控制住，之后实体经济仍然需要一段时间才能恢复，所以整体来看，至少在上半年，美国经济的情况是很悲观的。（记者 陶凤 汤艺甜）